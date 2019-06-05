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iOS 13 tanıtıldı! İşte fişi çekilen iphone modelleri

Apple, geliştiriciler konferansı WWDC 2019 etkinliğinde yeni mobil işletim sistemi iOS 13’ün ön gösterimini gerçekleştirdi.

iOS 13 tanıtıldı! İşte fişi çekilen iphone modelleri

Apple, geliştiriciler konferansı WWDC 2019 etkinliğinde yeni mobil işletim sistemi iOS 13’ün ön gösterimini gerçekleştirdi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 14:31
iOS 13 tanıtıldı! İşte fişi çekilen iphone modelleri

Peki iOS 13 ile hangi yeni özellikler geldi? İOS 13 hangi iPhone modellinde çalışacak? İşte iOS 13 hakkında bilmeniz gereken her şey...

ABD merkezli teknoloji devi Apple WWDC 2019 kapsamında  iOS 13'ü tanıttı. iOS 13 ile uzun zamandır beklenen karanlık mod nihayet kullanıma sunuldu.

Karanlık mod iOS 13 ile iPhone, iPad ve iPod Touch’a geldi. Söz konusu özellik bu cihazlardaki tüm uygulamaları destekleyecek.

iOS 13 kapsamında öne çıkan bir başka özellik ise Apple'ın haritalar uygulaması oldu. Apple Haritalar sokak görünümü ile yenilendi!

San Jose'de yapılan lansmanda yapılan açıklamaya göre, iOS 13 ile birlikte Face ID yüzde 30 daha hızlı hale getirildi.

Yapılan iyileştirmeler sayesinde Apple artık iPhone kullanıcılarına portre fotoğraflarını daha kapsamlı bir şekilde düzenlemeye imkan tanıyor.

iOS 13 ile gelen bir başka yenilik ise şirketin kablosuz kulaklığına geldi.

Apple kullanıcıları AirPods kullanırken akıllı asistan Siri gelen mesajları okuyabiliyor ve kulaklık üzerinden yanıtlamaya izin veriyor.Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemeyecek.

iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6S Plus
iPhone 6S
iPhone 6 Plus
 

İOS 13 GÜNCELLEMESİ ALMAYACAK TELEFONLAR

iPhone 6
iPhone 5S
iPhone SE

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ios tanıtıldı işte fişi çekilen iphone modelleri
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