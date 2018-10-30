İnternetten Para Kazanmanın İspatlanmış 2 Yolu

Çağımıza uzmanlar makroda teknoloji çağı mikroda internet çağı ismini veriyorlar. Günümüzde internetin yaygınlaşması ile birlikte internetten para kazanmanın yolları da çoğaldı. Ekonomi dergilerinden birisi Evde para kazanılabilecek 101 iş isimli bir liste yayımlamıştı. Bu liste herkese hitap etmese de içlerinde kayda değer olanlar vardı. Bizde internetten para kazanmak isteyenler için ispatlanmış 2 yöntemi anlatacağız.

İnterneten para kazanmak mümkün mü? Evvela bu sorunun cevabını vermek gerekiyor. Evet, internetten para kazanmak mümkündür. Hatta öyledir ki, sadee internetten aldığı işleri yaparak evinden, home office olarak hiçbir patrona veya iş yerine bağlı kalmadan para kazanabilen, kazandıkları bu paralar ile bir iş yerinde çalışandan daha konforlu bir hayat süren insanlar var. Sözü fazla uzatmadan internetten para kazanmanın 4 yolunu aktaralım.

1-) E-Kitap Yazıp Satmak

Kitap yazmak günümüzün en popüler işlerinden birisi haline geldi. İnternet ile birlikte geniş kitlelere ulaşabilen insanlar bunu fırsata çevirip yazdığı kitabın e-kitap formatını cüzzi miktarlara yayınlayıp para kazanabiliyorlar. Siz de yapabilirsiniz. Aklınızdaki hikayeyi kelimelere dökebilirsiniz. Bir konu hakkındaki bilgi ve tecrübelerinizi derleyip, toparlayıp e-kitap haline getirerek internetten satışa sunabilirsiniz. Üstelik e-kitaplar normal basım kitaplardan daha az maliyetli olduğu için de yüksek fiyatlara satılmazlar. Hal böyle olunca insanların daha fazla tercih ettiği kitap türleri e-kitaplar oluyor.

Ne hakkında yazacağım ki diye düüşünmeyin. Mutlaka yazacağınız, insanlara anlatacağınız birşeyler vardır. E-kitabınızın şöyle huku kitapları gibi yada uzun uzadıya anlatım yapan romanlar gibi kalın olmasına da gerek yok. Anlatmak istediklerinizi en yalın biçimde anlatan bir e-kitap hazırlayın ve internetten satışa sunun. Emin olabilirsiniz, kitabınız mutlaka birilerinin dikkatini çekecek ve satılacaktır. 2008 yılında Yeni Başlayanlar İçin Blogger isimli kitap 1 tl ücretle 50 bin adetten fazla satıldı. Bu kitap artık internette ücretsiz olarak yer alıyor.

2-Fotoğraf Satışı Yapmak

Yine teknolojinin nimetlerinden faydalanan bir meslek haline gelen fotoğrafçılık mesleği bambaşka bir boyut kazandı. Kendi içersinde birçok alt dallara ayrılabiliyor. Sosyal Medya fotoğrafçılığı, intagram fotoğrafçılığı, Random fotoğrafçılık gibibirçok alt alanlara ayrılıyor. Eğer fotoğraf çekmeyi seviyor ve sevdiğiniz işten para kazanmak istiyorsanız. Çektiğiniz fotoğrafları internetten satışa sunabilirsiniz. Bu iş için hizmet veren web siteleri oldukça fazla herhangi birini tercih edip fotoğraflarınızı alıcılarla buluşturabilirsiniz. ''Benim çktiğim fotoğrafları kim alacak?'' diye birşeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Fotoğraf dünyası öyle bir hale geldiki, her fotoğraf karesinin mutlaka bir alıcısı bulunuyor. Unutmayın sizin gözünüzün gördüklerini göremeyen veya fırsat bulamayan insanlar mutlaka vardır.

Fotoğrafları kimler satın alıyor?

Fotoğraflar web sitesi hazırlayanlar, koleksiyonerler, haber siteleri, grafik tasarımcılar gibi mesleklere sahip insanlar internetten üzerinden oldukçaçok fotoğraf satın alıyorlar.

Türkiye'de bir blog yazarının kamera'mdan şeklinde bir başlık altında yayımladığı fotoğrafları yüksek meblağlara satıldı. Fotoğraflar 1000 TL ile 5000 TL arasında alıcı buldu. Siz de çektiğiniz fotoğrafları internetten satışa sunarak ek gelir elde edebilirsiniz. Belki de çok etkileyici ve ilham verici fotoğraflar çekersiniz de kazancınız sayesinde bu işi meslek haline getirirsiniz. Üstelik fotoğraf çekebilmek için günümüz teknolojisinde kamerası muktedir bir cep telefonuna sahip olmak bile yeterli oluyor. Çok pahalı fotoğraf makinelerine ihtiyacınız yok. Geçtiğimiz günlerde (18 Ekim 2018 tarihinde) kaybettiğimiz ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler ne diyor; ''En iyi fotoğraf makinesi en iyi fotoğrafı çekebilseydi, en iyi daktilo en iyi romanı yazardı'' ustaya kulak vermek lazım.

İşte fotoğraflardan bazıları şöyle;

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