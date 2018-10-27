İnternetten Escort Bulmaya Çalışırken Dolandırıldı

Trabzon’da, bir sosyal medya uygulaması kullanarak check-in yapan ve escort bulma umuduyla uygulama üzerinden bir kişiyi arkadaş olarak eklediği ve mesajlaştığı kullanıcı tarafından dolandırıldı.

Trabzon’abağlı Ortahisar ilçesinde 25 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen olay, A.G. ismindeki bir erkek şahıs, escort kadın bulabilmek için, akıllı cep telefonu kullanıcıları arasında son derece popüler olan bir uygulamayı cep telefonuna indirerek kullanmaya başladı..

1000 TL'YE ANLAŞTI

Mobil uygulama sayesinde bulduğu bir sanal profili beğenerek arkadaş olarak ekleyen A.G., uygulama üzerinden escort kadın ile bir süre mesajlaşıp sohbet etti. Daha sonra cep telefonu numarasını aldı. Cep telefonu üzerinden karşısındaki kişiyle bir müddet konuşan A.G., konuştuğu kişiyle cinsel ilişki için 1000 Türk lirası bir ücretle anlaştı.

ATM'DEN PARA YATIRDI

Cep telefonu üzerinden yapılan anlaşma üzerine bir bankanın ATM’sine giderek escort kadının verdiği banka hesap numarasına 1000 lira olan parayı yatırdı. Parayı yatırmasından sonra anlaştığı kişiyi telefonla arayan A.G., aradığı numara tarafından engellendiğini fark etti. Telefonla ulaşamaması ve kadının da gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan A.G., Çarşı Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

POLİS UYARILARDA BULUNDU



Polis yetkilileri dolandırıcıların özellikle bu tür cep telefonu uygulamalarını kullandıklarını ve bu uygulamalar üzerinden farklı ad ve fotoğraflarla kullanıcı hesabı açarak telefon numarası paylaştıkları ve insanların güvenini kazanarak havale yoluyla para almak suretiyle cinsel ilişki vaadiyle dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirdiklerini belirterek artan bu olaylara karşı uyarılarda bulundu.

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