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İnternette Yeni Trend 'Bunlar Salak Mı?' Dedirtiyor! Bakın Ne Yiyorlar

İnternetteki yeni trend aklı başındaki insanlara 'Bunlar daha fazla ne kadar saçmalayabilir?' dedirten cinste. Ölüme davet çıkaran Tide Pod Challenge'da internet fenomeni olan varlıklar burasına dikkat edin 'Kapsül deterjan' yiyor.

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İnternette Yeni Trend 'Bunlar Salak Mı?' Dedirtiyor! Bakın Ne Yiyorlar

İnternetteki yeni trend aklı başındaki insanlara 'Bunlar daha fazla ne kadar saçmalayabilir?' dedirten cinste. Ölüme davet çıkaran Tide Pod Challenge'da internet fenomeni olan varlıklar burasına dikkat edin 'Kapsül deterjan' yiyor.

18 Ocak 2018 Perşembe 12:09
İnternette Yeni Trend 'Bunlar Salak Mı?' Dedirtiyor! Bakın Ne Yiyorlar

İnternette Yeni Trend 'Bunlar Salak Mı?' Dedirtiyor! Bakın Ne Yiyorlar

İnternetteki yeni trend aklı başındaki insanlara 'Bunlar daha fazla ne kadar saçmalayabilir?' dedirten cinste. Ölüme davet çıkaran Tide Pod Challenge'da internet fenomeni olan varlıklar burasına dikkat edin 'Kapsül deterjan' yiyor.

Son yıllarda internette altına işeyenler, çeşitli iğrenç şeyleri yiyenleri gördük. İğrenç olarak nitelendirilen şeyleri fazlaca yediklerinden olsa gerek fenomenlerin yeni trendi 'deterjan kapsülü' yemek. 5 yaşında bir çocuğun dahi 'Acaba sıkıntı çıkar mı? yemesem mi?' diye tereddüt edeceği kapsül deterjanları yiyen internet soytarılarının yeni trendi şimdiye kadar 10 kişinin hayatına mal oldu.

Amerikan Zehir Kontrol Merkezi kısa sürede yayılan Tide Pod Challenge akımına uymak için tıpkı beyinsiz bir yaratık gibi kapsül yutarak ilginç olduğunu zanneden 10 varlığın telef olduğunu açıkladı. 

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.01.2018 12:13
Anahtar Kelimeler:
Internette Yeni Trend
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