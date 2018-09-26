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İnternette TV izleyen herkesin bilgileri RTÜK’e gidecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), çıkarılan yeni yönetmelikle birlikte televizyonların internet yayınlarını izleyen herkesin kanal tercihlerine kadar bütün kişisel bilgilerine erişim hakkı kazandı.

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İnternette TV izleyen herkesin bilgileri RTÜK’e gidecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), çıkarılan yeni yönetmelikle birlikte televizyonların internet yayınlarını izleyen herkesin kanal tercihlerine kadar bütün kişisel bilgilerine erişim hakkı kazandı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 09:42
İnternette TV izleyen herkesin bilgileri RTÜK’e gidecek

(Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) RTÜK, internet üzerinden yapılan radyo ve TV yayınlarını denetim ve yaptırım kurallarına bağlayan yönetmelik taslağını görüşmek üzere dün bir araya geldi. Yaklaşık 4 buçuk saat süren toplantıda, internetten yapılan TV ve radyo yayınlarına geniş denetim ve sansür yetkisi getiren düzenleme oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetmeliğin temel maksadı, televizyon kuruluşlarının internet üzerinden yaptığı yayınların RTÜK denetimine tabi tutulması. Ayrıca televizyonların internet üzerinden yapacakları yayın için de ayrıca lisans alması gerekecek.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, toplantıda; BTK uzmanları ile birlikte hazırlanan yönetmelikte yeni göze çarpan bir detay üst kurulun CHP'li üyelerinin itirazına neden oldu. İtiraza rağmen kabul edilen yönetmelik maddesine göre, ücreti karşılığında hizmet veren platform işletmecileri, abonelerine ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi RTÜK'e iletmek zorunda kalacak. 

Bu mecburiyet taslakta, "İnternet ortamından yayın lisansı verilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar; şirket ve ortaklık yapısına, programlarına, yayınlarını ileten platform işletmecilerine ve varsa abonelerine ilişkin Üst Kurul tarafından istenilen her türlü bilgi ve belgeyi belirtilen süre içerisinde vermekle yükümlüdürler" ifadeleri ile düzenleniyor.

RTÜK'ün yeni Uygulaması, şu anlama geliyor:

Abone sayıları ve aboneliğe ilişkin her türlü bilgi rutin olarak her yılın sonunda iletilecek, ancak RTÜK her istediğinde de bu bilgileri yeniden isteyebilecek. Böylece Netflix, Amazon Prime, BluTV, PuhuTV, Tivibu, Digitürk — Dilediğin Yerde, D-Smart Go, Turkcell TV+, Vodafone TV, FilBox gibi milyonlarca abonesi olan, bir dizisi en az 5 milyon kez izlenen, akıllı TV, tablet ve cep telefonu üzerinden toplam izlenme süresi ise milyonlarca saati bulan, İPTV olarak adlandırılan ‘online TV' platformlarının aboneleri ile abonelik sözleşmesi üzerinden kurduğu ilişkiye dair tüm kişisel bilgiler RTÜK ve BTK'nın, dolaylı olarak da hükümetin elinde olacak.

Kaynaklar; Sputnik

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.09.2018 10:45
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internette tv izleyen herkesin bilgileri rtük e gidecek
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Xxx 1 saat önce

Para bulamayinca nereye saldiracaklarini sasirdilar nefes asannparayla olcak yakinda turkiyede

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Osman 39 dakika önce

Muhalefet edecek yayın yapım organı kalmasın istiyorsunuz kandırdığınız kesim 40-100 arası onlarda a haber izliyor genç nesil size inanıp güvenmiyor herşey vergi herşey korku oldu ülkede

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