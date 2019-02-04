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İnternette tuvalet kağıdı aramaları 4’e katlandı

Dijital pazarlama platformu SEMrush’ın hızlı tüketim malları (FMCG) sektöründe gerçekleştirdiği analizin sonuçlarına göre, son iki yılda kahveden, şekere tuvalet kağıdından çöp poşetine birçok kalemde alışveriş e-ticaret sitelerine yöneldi.

İnternette tuvalet kağıdı aramaları 4’e katlandı

Dijital pazarlama platformu SEMrush’ın hızlı tüketim malları (FMCG) sektöründe gerçekleştirdiği analizin sonuçlarına göre, son iki yılda kahveden, şekere tuvalet kağıdından çöp poşetine birçok kalemde alışveriş e-ticaret sitelerine yöneldi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 13:36
İnternette tuvalet kağıdı aramaları 4’e katlandı

Tüketici hızlı tüketim ürünleri için marketten önce e-ticaret sitelerine gidiyor.

Son dönemde artan dövize bağlı olarak süpermarketlerde yükselen fiyatlar 81 ilde denetim altına alınırken, fiyat baskısından kaçmak isteyen tüketici gözünü e-ticarete çevirdi. Kara Cuma, indirim saatleri gibi avantajlı kampanyaları takip ederek alışverişin rotasını internete kaydıran tüketicilerin hızlı tüketim malları (FMCG) aramalarını mercek altına alan SEMrush çarpıcı bulgulara ulaştı. 

Son iki yılda FMCG’de yapılan aramaları karşılaştıran SEMrush’un analizine göre internette yapılan bebek bezi aramaları ikiye katlanırken, tuvalet kağıdındaki artış ise 4 kattan fazla oldu. Ocak 2017’de aylık ortalama 4 bin 400 kere aranan “tuvalet kağıdı” kelimeleri, yılın son çeyreğinde 18 bin 100 olarak gerçekleşirken, bebek bezi aramaları ise aynı dönemde 14 bin 800’den, 33 bin 100’e yükseldi. 

Filtre kahve ve zeytinyağında büyük artış 

Gıda ve gıda dışı olarak iki ayrı kategoride yapılan analize göre filtre kahve, kedi köpek mamaları, zeytinyağı gibi kalemlerde ciddi yükseliş meydana geldi. Analizin sonuçlarını değerlendiren SEMrush Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi Kurumsal İletişim Direktörü Adam Zeidan, Türkiye’de dijitalleşmenin yükselen bir ivmeyle devam ettiğini belirterek, “E-ticaret, ülke ekonomisinin en büyük çarklarından biri olma yolunda gelişiyor. Bu da markalar için e-ticarette daha rekabetçi olmaları anlamına geliyor. Tüketici son dönemde süper marketlerde hem gıda hem de gıda dışı ürünlerde yükselen fiyat dalgası ile karşı karşıya kaldı. Dövizin düşüşe geçmesiyle birlikte süpermarket zincirlerinden önce e-ticaret sitelerinde fiyatlar değişim göstermeye başladı. Bu da tüketiciyi marketler yerine e-ticaret sitelerine yönlendirdi” dedi. 

Sık sık anahtar sözcük analizi yapılmalı

SEMrush’ın e-ticaret siteleri için kritik olan hedef kitle analizi, raporlama, SEO (arama motoru optimizasyonu)  gibi dijital pazarlamanın omurgasını oluşturan tüm alanlarda destek sunan bir platform olduğunu hatırlatan Zeidan, satış hacmi fark etmeksizin internette satış yapan tüm kişi ya da kuruluşların aklında bulundurması gereken birkaç püf noktayı şöyle sıraladı: 

  • Rakiplerinizi, sektörü ve trendleri devamlı göz önünde bulundurun 
  • Mobil uyumluluk performansını geliştirmeye ara vermeden devam edin
  • Anahtar sözcük analizinizi sık sık, dikkatle yapın ve link inşası devamlı aklınızda bulunsun
  • Uluslararası kullanıcıları hedeflemek için mutlaka "hreflang" etiketinden yararlanın ve dil desteğinizi artırın
  • Gelişmiş bir dijital pazarlama platformu kullanmanız, işinizi kolaylaştırır, verilerinizin güncel ve doğru kalmasını sağlar ve size rekabet avantajı verir. 

TÜBİSAD’ın raporuna göre geçen yıl e-ticaret hacmi Türkiye’de yüzde 37 büyüyerek 42,2 milyar TL’ye ulaşmıştı.

FMCG Araştırmasından Rakamlar:

Tuvalet Kağıdı

Islak Mendil

Çöp Poşeti

Hijyenik Ped

Ocak 2017

4400

6600

1000

210

Temmuz 2017

3600

5400

1000

260

Aralık 2017

4400

8100

1300

390

Ocak 2018

4400

8100

1300

590

Temmuz 2018

4400

9900

1600

390

Ağustos 2018

6600

9900

1300

320

Eylül 2018

135000

22200

1600

480

Ekim 2018

27100

22200

1900

480

Kasım 2018

27100

22200

2400

590

Aralık 2018

18100

22200

2900

590

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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