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İnternette 11.11 çılgınlığı! Alışveriş siteleri çöktü

Tüketicilerin her yıl sabırsızlıkla beklediği 11.11 indirimleri alışveriş platformlarını çökertti. n11 ve trendyol gibi alışveriş siteleri yoğunluğu kaldıramayarak sosyal medyada tepki topladı.

İnternette 11.11 çılgınlığı! Alışveriş siteleri çöktü

Tüketicilerin her yıl sabırsızlıkla beklediği 11.11 indirimleri alışveriş platformlarını çökertti. n11 ve trendyol gibi alışveriş siteleri yoğunluğu kaldıramayarak sosyal medyada tepki topladı.

11 Kasım 2019 Pazartesi 11:23
İnternette 11.11 çılgınlığı! Alışveriş siteleri çöktü

Alışveriş meraklıları heyecanla beklenen 11.11 indirimlerinden umduklarını bulamadılar. Türkiye'de 9-11 Kasım arası yüzde 80'e varan ve ‘büyük' olarak nitelendirilen indirimler, alışveriş platformlarını çökertti. Trendyol ve n11 kullancılarının taleplerini karşılamada yetersiz kaldı. Uygulamalara erişim kesildi. Söz konusu uygulamalara giriş sağlayamayan binlerce kişi bu problemlere yanıt arıyor. Bazı kullanıcılar tepkilerini şu şekilde dile getirdiler; "Bıktık Trendyol bıktık!", "Her yerde reklamınız var, ne dizi izleyebiliyoruz ne de film", "İndirim, üzerine 100 TL koyup 20 TL indirmek mi?", "Ürünler kendi mağazasında daha uygun fiyata satılıyor?".

İndirimlere de tepki

Sosyal medyada yoğun bir tepki toplayan söz konusu siteler ürünlere getirildiği belirtilen indirimler konusunda da eleştirildi. Bazı ürünlerin, indirim gününden bir önceki günkü fiyatlarından daha pahalı oldukları gözlendi.

Alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar ürünlerin indirimden önceki fiyatından daha fazla arttığını gördükten sonra, “1 hafta önce 149 tl ye aldığım ayakkabıyı, güya 9-11 Kasım indirimi diye 189 tl'ye satmaya çalışan e ticaret şeysi” şeklinde tepki gösterdi.

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