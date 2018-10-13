İnternete Bağlı Değilken Oynayabileceğiniz 5 Android Oyun

İnternet bağlantısı olmadan da çalışan mobil oyun bulmak kolay olmayabilir. Neyse ki kablosuz bağlantı olmadan da oynayabileceğiniz sürükleyici cevherler mevcut. Uzun bir uçuşta ya da uzak bir bölgede internetsiz kaldığınızda oynayabileceğiniz favori oyunlarımızı sizin için derledik.

1-) Adventure Llama

Bu sevimli koşucu oyununda İndiana Jones tarzı maceralarla lamalar bir araya getirilmiş Oyun, tek düğmeyle oynanabilmesi ve kısa seviyeleri sayesinde her beceri düzeyinden oyuncu için ideal Kameralı "turist lama"lar, inek veya zebra kılığına girmeye çalışan lamalar gibi çeşitli yeni lamaların kilidini açın

Lama Pablo aptal görünebilir ama onun bir hayali var: Eski bir İnka Lama medeniyetinin yıkık dökük harabelerini keşfetmek. Platform oyunlarını seviyoruz ama burada her şeyin lamalardan ibaret olduğunu itiraf etmek zorundayız: Kilidi açılacak kostümler, hatta balonlar gibi (antik zindanlar arasında gezinmek için en iyisi) çaba sarf etmenizi gerektirip sizi oyalayacak birçok şey var.

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2-) Space Marshals 2

Gizli görev tutkunları bu aksiyon oyununun akıl dolu, taktiksel savaşına bayılacak Uzay boşluğunda geçen Vahşi Batı tarzı bir maceranın öyküsünü anlatan 20 görevin tamamı ücretsiz Yüksek teknoloji ürünü elektrikli silahlar ve baltalar gibi 70'i aşkın silahla oyun tarzınızı özelleştirin

Sersemletici el bombasıyla dikkat dağıtmak, düşman kulesini hack'lemek ya da arkadan boğaza yapışmak. Favori gizli görev tarzınız hangisi olursa olsun onu burada bulacağınız kesin. İnternete bağlı değilken ölürseniz tekrar canlanmak için 15 saniye beklemeniz gerekir. Gecikmeyi önlemek için premium sürüme geçmenizi öneririz.

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3-) I Love Hue

Karoların değiştirildiği, renklerin eşleştirildiği bu bulmaca oyununda renk algınızı test edin Hue, minimal estetiğiyle ve el becerisi ya da zamanlama becerisi gerektirmemesiyle stressiz bir oyun Oyunun zorluk düzeyi beklenmeyecek kadar hızlı yükseliyor; altıgen seviyelere ulaşmak büyük başarı sayılıyor

İnternetin olmadığı can sıkıcı zamanlarda bundan daha rahatlatıcı bir oyun bulamazsınız. Pastel gökkuşağı paletleri göze fazlasıyla hitap ederken metin ve sesin az olması da gevşemeye yardımcı oluyor. Her seviyenin oynanması için gereken “prizmaların” yenilenmesi saatler sürebildiği için bir süre internetsiz kalacağınızı düşünüyorsanız önceden stok yapmanızı öneririz.

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4-) Soul Knight

Bu aksiyon dolu, retro zindan macerasında kısa sürede silahınızla hazır olacaksınız Kilidi açılabilen bol miktarda silah ve oynanabilir kahraman, düşmanları toptan öldürmek için bir sürü seçenek sunuyor Muhteşem retro metal oyun müzikleri sayesinde adrenalininiz tavan yapacak

Rastgele oluşturulan zindanlara inerken korkunç minyon ordularını yok edin. Fantezi ile üst düzey aksiyonun harmanlandığı bu oyunu öğrenmek kolay, ancak tatminle birlikte zorluk seviyesi de hızla yükseliyor. Soul Knight internet bağlantısı olmadan sorunsuz bir şekilde oynanabilse de kilidi açılabilen bazı öğeler yalnızca internet bağlantısı varken satın alınabiliyor.

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5-) BADLAND

Fiziğe dayalı bu koşucu oyununda atmosferik ve tehlikeli bir dünyada gezinin Eğitici gerekmez: Birkaç dokunuşla oyunun nasıl oynanacağını çözebilirsiniz Aynı cihazda ister birlikte ister rakip olarak birden fazla oyuncuyla oynayabilirsiniz

Tüyler ürpertici ortam sesleri kıyamet sonrası dünyaya ürkütücü bir şekilde hayat veriyor. Yarasaya benzer bir yaratığı yanınızda tutarak yamuk yumuk bitkilerin ve tehlikeli, külüstür makinelerin arasında gezineceksiniz. Arazinin bir yanından diğer yanına geçmeyi son derece tehlikeli hale getiren engeller aynı zamanda bu çok oyunculu oyunun eğlenceli olmasını sağlıyor. Rakibinizi döner testereye itmeyi deneyin.

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