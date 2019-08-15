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İNTERNETE BAĞLI CİHAZLARDAN HACKERLERİ UZAK TUTMANIN 4 YOLU

Akıllı bir cihazın hayatınıza getirdiği faydalar inkar edilemez ancak taşıdığı riskleri de unutmamak gerekir. IoT cihazlar için güvenlik açıklıklarının fazla olması, hackerlerin sistemleri tehlikeye atmalarına olanak sağlıyor. Kullanıcıların asgari önlemler almadığı sürece cihazlarını kontrol eden tek kişi olmayacaklarını hatırlatan Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, kullanıcıların IoT cihazlarını kolaylıkla güvende tutabilmeleri için 4 öneride bulunuyor.

İNTERNETE BAĞLI CİHAZLARDAN HACKERLERİ UZAK TUTMANIN 4 YOLU

Akıllı bir cihazın hayatınıza getirdiği faydalar inkar edilemez ancak taşıdığı riskleri de unutmamak gerekir. IoT cihazlar için güvenlik açıklıklarının fazla olması, hackerlerin sistemleri tehlikeye atmalarına olanak sağlıyor. Kullanıcıların asgari önlemler almadığı sürece cihazlarını kontrol eden tek kişi olmayacaklarını hatırlatan Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, kullanıcıların IoT cihazlarını kolaylıkla güvende tutabilmeleri için 4 öneride bulunuyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 08:38
İNTERNETE BAĞLI CİHAZLARDAN HACKERLERİ UZAK TUTMANIN 4 YOLU

İNTERNETE BAĞLI CİHAZLARINIZ İÇİN DE

İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMASI KULLANIN

IOT CİHAZLARINDAKİ GÜVENLİK AÇIKLIKLARINA DİKKAT!

İNTERNETE BAĞLI CİHAZLARDAN

HACKERLERİ UZAK TUTMANIN 4 YOLU

Akıllı bir cihazın hayatınıza getirdiği faydalar inkar edilemez ancak taşıdığı riskleri de unutmamak gerekir. IoT cihazlar için güvenlik açıklıklarının fazla olması, hackerlerin sistemleri tehlikeye atmalarına olanak sağlıyor. Kullanıcıların asgari önlemler almadığı sürece cihazlarını kontrol eden tek kişi olmayacaklarını hatırlatan Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, kullanıcıların IoT cihazlarını kolaylıkla güvende tutabilmeleri için 4 öneride bulunuyor.

Nesnelerin interneti (IoT) teknolojisi ile gelişen akıllı teknolojiler, belirli görevler için tasarlanmış bilgisayarlardır. Tıpkı bir dizüstü bilgisayar veya cep telefonu gibi saldırıya uğrayabilir ve kullanılabilir. Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, IoT cihazlarını ve kişisel bilgilerini hackerlerden korumak isteyen kullanıcılara kolay bir şekilde uygulayabilecekleri 4 ipucunu paylaşıyor.

Cihazla Birlikte Gelen Şifreleri Değiştirin!

IoT cihazlarında oldukça fazla bulunan güvenlik açıkları, kullanıcıları ciddi tehditler ile karşı karşıya bırakıyor. Bu açıkların çoğuna kolayca sızabilen hackerler, kullanıcının haberi olmadan birçok işlem gerçekleştirebiliyor. Özellikle IoT cihazlarının çoğu aynı yapılandırma ile üretildiği için ilk kez çalıştırıldıklarında güvenlik önlemleri yeterli olmuyor. Ayrıca cihaz üreticisinin, gerekli güncellemeleri yapmaması, varsayılan şifrelemelerin ileri korumaya sahip olmaması da kullanıcıları risk altında bırakabiliyor.

IoT cihazlarını güvende tutmak isteyen kullanıcıların belirli önlemler alarak kendilerini olası risklerden koruyabileceğini hatırlatan Barbaros Akkoyunlu, kullanıcıların kolayca uygulayabileceği 4 öneri sıralıyor.

1. Yazılım güncellemelerine devam eden bir üreticiden alın. Gelecekte cihazlarının yazılım güncellemelerine ihtiyaç duyacağının farkında olan bir üreticiden cihaz seçmek kullanıcının korunması için iyi bir başlangıç. Güncellemeleri aramanıza ya da manuel olarak kurmanıza gerek kalmadan otomatik olarak güvenlik düzeltmeleri almanızı sağlayan bir üreticiden IoT cihazı almak oldukça önemli.

2. İki faktörlü kimlik doğrulaması ile koruyun. IoT cihazlarındaki varsayılan ayarların güvenliğini sağlamak benzersiz ve kolay çözülemeyen şifreleme ile başlıyor. Cihaz hesabına giriş yapmak için iki faktörlü kimlik doğrulamasının kullanılması izinsiz erişime karşı ekstra koruma sağlıyor. Hackerlere karşı iki faktörlü kimlik doğrulama ile cihazın daha güçlü korunabildiğini ifade eden Barbaros Akkoyunlu, normal giriş şifrelemesinin ötesinde olan bu doğrulama sisteminin kullanıcının telefonuna veya yalnızca kendisinin erişebildiği e-posta adresi gibi bir hizmete geçici olarak geçerli olan ilave bir doğrulama kodu ile gerçekleştiğini belirtiyor.

3. Cihazınızın tüm güncellemelerini üreticiden gerçekleştirin. Tüm güncellemeleri cihaz satıcısından yüklemek, kötü adamları uzak tutmak için etkili bir yöntem. Hackerler çoğunlukla, kullanıcıların en son sistem yazılımı sürümlerinin yüklenmesini geciktirmelerine güvenerek güncellenmemiş cihazları hedef alıyor.

4. Otomatik güncellemeleri yoksa manuel olarak gerçekleştirin. IoT cihazınız için otomatik güncellemeler mevcut değilse bile manuel bir şekilde güncellenmesi gerektiğini hatırlatan Akkoyunlu, işletim sisteminin güncel olduğundan emin olmak için kullanıcıların bu durumu bir alışkanlık haline getirmesinde fayda olduğunu belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
internete bağlı cihazlardan hackerleri uzak tutmanın yolu
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