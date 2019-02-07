İnternet Sitesinde Haber Yayınladı 10 Ay Hapis Cezası Aldı!

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, 2014 yılında, o dönem sahibi olduğu Gerçek Gündem'de dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında yayınlanan haber nedeniyle “gizliğin ihlali” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası ertelendi. Yarkadaş, son sözünde, “Gazetecilik suç değildir” dedi.

CHP eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş’ın o dönem sahibi olduğu Gerçek Gündem'de, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında 27 Mayıs 2014 tarihinde yayınlanan “TÜRGEV için arsa pazarlığı” başlıklı haber üzerine soruşturma başlatılmıştı. Barış Yarkadaş hakkında “gizliliği ihlal” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Ancak Barış Yarkadaş'ın milletvekili seçilmesi nedeniyle mahkeme davayı durdurmuştu.

Dokunulmazlıkların kaldırılması üzerine, durma kararı verilen dosya, Anadolu 68. Asliye Ceza Mahkemesince yeniden ele alınmış, Yarkadaş sanık sıfatıyla duruşmaya çağrılmıştı.

Anadolu 68. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasına Barış Yarkadaş’ın yanı sıra avukatı Pınar Ayça Sarıtaş ile müşteki Erdoğan Bayraktar’ın avukatı katıldı.

‘ALENİ BİR HABERDİR’

Sanık sıfatıyla savunma yapan Barış Yarkadaş, haberin Cumhuriyet gazetesinden alındığını söyleyerek, “Davaya konu olan haberin kaynağı belirtilmiştir. Alenileşmiş bir haberdir. O dönem sitenin görevlisi olan arkadaş kamu yararı olduğunu düşünerek haberi yayımlamıştır. Zaten kendisi de yargılanmıştır. Sitede yer alan bu haberden dolayı bir arkadaşımız yargılanmış ve ceza almıştır. Ayrıca internet siteleri basın kanununa tabi değildir. Yapılan soruşturma ise basın kanununa dayalı olarak yürütülmektedir. Söyleyeceklerim bu kadardır” ifadelerini kullandı.

‘GİZLİLİĞİN İHLALİ MÜMKÜN DEĞİL’

Barış Yarkadaş’ın avukatı Pınar Ayça Sarıtaş basın kanunu hükümlerine göre Yarkadaş’ın sorumluluğu bulunmadığını belirterek, “İddianame içeriği internet ortamına ilişkindir. Yapılan haberin sorumluluğu da yayımlayana aittir. Cezada şahsilik ilkesi gereği diğer sanık hakkında ceza verildiği için müvekkilimin beraatını talep ederiz. Haber zaten aleni hale gelmiştir. Gizliliğin ihlali mümkün değildir” dedi.

‘GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR’

Son sözü sorulan Barış Yarkadaş, “Gazetecilik suç değildir” dedi.

10 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, Yarkadaş’ı “gizliliği ihlal” suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme, 10 ay hapis cezasına karar verdi. Yarkadaş’ın cezası ertelendi.

‘GAZETECİLERİN CEZALANDIRILMAMASI GEREKİYOR’

Duruşma sonrası açıklama yapan Yarkadaş, “Bugün 68. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gazetecilik yaptığım için yargılandım ve ceza aldım. Bir haberden dolayı yargılandım ve ifade verdim. Kayıtlara geçsin diye söylediğim o cümleyi size de söylemek istiyorum; gazetecilik suç değildir. Kamu yarına olan her bilgi gazetecilik faaliyetidir ve bunun cezalandırılması da aslında hukuken doğru değildir. Bugün aldığım 10 aylık hapis cezasını meşru görmüyorum. Gazetecilikten dolayı artık gazetecilerin cezalandırılmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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