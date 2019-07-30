İnternet sansürüne karşı kullanılan programın içine zararlı yazılım gizlediler

Rusça konuşan kişilerden oluşan yüksek profilli tehdit grubu Turla, devlet kurumları ve diplomatik kuruluşları hedef alan siber casusluk faaliyetleriyle biliniyor. Yenilikçi yöntemleriyle tanınan grubun KopiLuwak adlı ünlü zararlı yazılımı ilk olarak 2016sonlarında gözlemlenmişti. 2019’da Kaspersky araştırmacıları bu tehdit grubunun yeni araçlar ve teknikler kullanarak tespit edilme ihtimalini daha da azalttığını belirledi.

Turla tarafından kullanılan Topinambour (adını yer elması sebzesinden alıyor), JavaScript KopiLuwak zararlı yazılımını dağıtmaya yarayan bir .NET dosyası. Bu dosya, internet sensörünü aşmada kullanılan VPN gibi yasal programların kurulum paketlerine bulaşarak kurbanlara ulaşıyor.

Siber casusluk amacıyla tasarlanan KopiLuwak, Turla’nın yeni bulaştırma yöntemleri sayesinde tespit edilmekten kurtulabiliyor.Örneğin, zararlı yazılımın komut ve kontrol altyapısında sıradan LAN adreslerini taklit eden IP’ler bulunuyor. Bunun yanı sıra zararlı yazılım neredeyse tamamen “dosyasız” bir yapıda. Bulaşma sürecinin son aşamasında uzaktan yönetim için kullanılan şifreli bir Truva atı, bilgisayarın kayıt defterine zararlı yazılım hazır olduğunda erişebilmesi için ekleniyor.

KopiLuwak’ın iki sürümü .NET RocketMan Trojan ve PowerShell MiamiBeach Trojan da siber casusluk için tasarlandı.Araştırmacılar bu sürümlerin, KopiLuwak’ı tespit edebilen güvenlik yazılımlarına sahip hedeflere yönelik hazırlandığına inanıyorlar. Bu üç sürüm de kurulduktan sonra şunları yapabiliyor:

Ne tür bir bilgisayara erişebildiğini anlamak için hedefi ayrıntılı şekilde inceleme

Sistem ve ağ adaptörleri hakkında bilgi toplama

Dosya çalma

Başka zararlı yazılımlar indirip çalıştırma

MiamiBeach sürümü ayrıca ekran görüntüsü de alabiliyor

Kaspersky Baş Güvenlik Araştırmacısı Kurt Baumgartner, “Turla 2019’da yenilenmiş bir araç setiyle karşımıza çıktı. Yeni özellikler muhtemelen güvenlik çözümleri ve araştırmacılardan kaçınmak için eklendi. Bu özellikler ve yöntemler arasında zararlı yazılımın dijital izini küçültmek ve iyi bilinen KopiLuwak zararlı yazılımının birbirine benzer fakat ayrı iki sürümünü çıkarmak yer alıyor. İnternet sensörünü aşabilen VPN yazılımlarının kurulum paketlerinin kullanılması, saldırganların bu araçları birer siber casusluk aracı olarak kabul ettiğini gösteriyor. Bu gelişmeler, APT’lerin kullandığı en yeni araçlar ve tekniklere karşı koruma sağlayan güvenlik yazılımları ve tehdit istihbaratına duyulan ihtiyacı hatırlatıyor. Örneğin, uç nokta koruması ve kurulum yazılımını indirdikten sonra dosya kodlarını kontrol etme gibi yöntemler Topinambour gibi tehditlere karşı koruma sağlıyor” dedi.

Kaspersky, karmaşık siber casusluk operasyonlarının kurbanı olma ihtimalini azaltmak için şu önlemlerin alınmasını tavsiye ediyor:

Çalışanların potansiyel zararlı uygulama veya dosyaları tanıyabilmesi ve bunlardan kaçınması için güvenlik farkındalığı eğitimleri düzenleyin. Örneğin, çalışanlar güvenilmeyen veya bilinmeyen kaynaklardan herhangi bir uygulama ya da program indirip çalıştırmamalı.

Uç nokta seviyesinde tespit, soruşturma ve vakalara zamanında müdahale için Kaspersky Endpoint Detection and Response gibi bir uç nokta tespit ve müdahale çözümü kullanın.

Mutlaka bulunması gereken uç nokta koruma çözümlerinin yanı sıra gelişmiş tehditleri ilk aşamada ağ düzeyindeyken tespit eden, Kaspersky Anti Targeted Attack Platform gibi kurumsal sınıf bir güvenlik çözümü kullanın.

Güvenlik merkezi ekiplerinizin en yeni Tehdit İstihbaratı verilerine ulaşmasını sağlayın. Böylece tehdit grupları tarafından kullanılan yeni araçlar, teknikler ve taktikler hakkında güncel bilgiye sahip olabilirler.

Raporun tamamını Securelist’te okuyabilirsiniz.