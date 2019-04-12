İnternet Kullanımında Yeni Dönem!

BTK ve Google tarafından çocuklar ve ebevenyler arasında diyalog köprüsü oluşturulması kapsamında "internot olmaya var mısın" porjesi başlatılıyor.

Söz konusu proje ise KidZania İstanbul’da 13-14 Nisan (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde etkinliklerin düzeneleneceği açıklandı.

Projede ise dijital vatandaşlık kuralları ve internet güvenlik ipuçları üzerinden kurgulanan bir oyun platformu olduğu açıklanan İnterland sayesinde çocuklara nasıl internot olacakları konusunda tavsiyeler verilecek.

Söz konusu projenin bir diğer hedefi ise dijital çağda doğan 6- 12 yaş grubu çocuklarının yanı sıra ailelere ve öğretmenlere de ulaşarak nesiiler arasında diyaloğun güçlendirilmesi olarak açıklandı.

PROJENİN ÜÇ TEMEL ÖĞESİ

İnternot olmaya var mısın? projesinin üç temel öğesi ise;

Çocukların dijital vatandaşlık kuralları ile internette güvenlik ipuçlarıyla kurgulanan oyun İnterland üzerinde çocuklara internot hakkında bilgileniyor ve yaratıcılıklarını kullanarak güvenlik alanlarını oluşturarak dijital vatandaşlığın temel ilkelerini öğreniyorlar. Proje kapsamında ayrıca kılavuz niteliğinde bilgilerin bulunduğu “Dijital Vatandaşlık ve Güvenlik Eğitim Kitapçığı” ve aile içerisindeki tüm bireyler tarafından imzalanması beklenen “İnternot Olmaya Var mısın Taahhüdü” yer alıyor.

FARKLI İLLERDE YAYGINLAŞLACAK

İnternot Olmaya Var mısın? projesi çerçevesinde İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir, Samsun, Trabzon, Kayseri, Adana, Konya, Bursa ve Antalya olmak üzere toplam 10 ilde düzenlenen etkinliklerle dijital okuryazarlık ve güvenli internet kullanımı konularında farkındalığın daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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