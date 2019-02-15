Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İnternet Kullanıcılarına Şok! İnternet Yavaşlamayacak Kesilecek!

Türk Telekom’un Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) onayına gönderdiği tarife bilgilerine göre, kullanıcıların kotalı internet paketi 1 Nisan 2019 tarihinden sonra aşım olması halinde internet yavaşlamayacak kesilecek.

İnternet Kullanıcılarına Şok! İnternet Yavaşlamayacak Kesilecek!

Türk Telekom’un Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) onayına gönderdiği tarife bilgilerine göre, kullanıcıların kotalı internet paketi 1 Nisan 2019 tarihinden sonra aşım olması halinde internet yavaşlamayacak kesilecek.

15 Şubat 2019 Cuma 09:28
İnternet Kullanıcılarına Şok! İnternet Yavaşlamayacak Kesilecek!

Türk Telekom’un Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) onayına gönderdiği tarife bilgilerine göre, kullanıcıların kotalı internet paketi 1 Nisan 2019 tarihinden sonra aşım olması halinde internet yavaşlamayacak kesilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internette adil kullanım kotasını (AKN) kaldırmasının ardından yeni paket fiyatları da netleşmeye başladı. Türk Telekom, internet servis sağlayıcı (İSS) şirketlere 'Al-Sat Paket/Tarife Revizyonu' başlığıyla yeni toptan fiyat listesini dün gönderdi. Eğer BTK bu listeyi onaylarsa, artık İSS'ler Türk Telekom'dan aldıkları toptan fiyata yüzde 5 Özel İletişim Vergisi ve yüzde 18 KDV koyarak, yeni fiyatlardan satışa başlayacak.

Türk Telekom'un listesinde toptan fiyatlar şöyle sıralanıyor: 8 Mpbs hızındaki internetin fiyatı 51.61, 16 Mpbs 59.52, 24 Mpbs 73, 35 Mpbs 99.60, 50 Mpbs 109.63, 100 Mpbs ise 146.30 TL.

EN DÜŞÜĞÜ 60 LİRA

Sözcü'den Nuray Tarhan'ın haberine göre, yeni uygulamaya göre, satışı durdurulan AKN'li paketi kullanan aboneler 1 Nisan'a kadar mevcut hızlarında limitsiz olarak hizmet alacak ancak nisan ayından itibaren paketleri 'kotasında duran'a dönüştürülecek. Yani 2018 boyunca avantajlı fiyatla hizmet alan aboneler, 8 Mpbs'lik en düşük pakete yaklaşık 60 lira ödemek zorunda kalacak. Paketi bittiğinde ise eskiden olduğu gibi hızı yavaşlatılmayacak, interneti tamamen kesilecek. Bu durumda ek paket önerilecek olan abone eğer bunu kabul etmezse en az 90 lirayı gözden çıkararak 44 Mpbs'lik pakete geçmek zorunda kalacak.

'YOLA BÖYLE ÇIKMAMIŞTIK'

Bilişim Sektörü İş adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD) Başkanı Dağhan Uzgur, AKN uygulamasına son vermenin amacının internet hızının yavaşlatılmaması olduğunu hatırlatarak, "Biz bu yola internet hızı düşmesin, Türk gençliği en hızlı şekilde, ucuz ve kotasız şekilde internet kullanabilsinler diye çıktık ama geldiğimiz noktada daha önce kotası bittiği için internet hızı düşen ama erişimi kesilmeyen abonenin artık interneti tamamen kesilecek" dedi.

Dünya standartlarına göre oldukça düşük bir hız olarak kabul edilen 8 Mbps hızın halen paketlerde yer alıyor olmasının bile ayrı bir tartışma konusu olduğuna dikkat çeken Uzgur, şunları söyledi:

— Türkiye internet hızı konusunda dünyada 84'üncü sırada. Bu düşük hıza rağmen bir de kota ile kullanıcıların kısıtlanması doğru değil. ‘8 Mbps hızım olsun ama ucuz olsun' diyenler eskiden yaklaşık 30 TL'ye ihtiyaçlarını giderebiliyorken artık en düşük kotalı internete yaklaşık 60 lira ödemek durumunda kalacak. İnternetinin kesilmesini istemeyenler ise kesenin ağzını daha da açacak.

Son Güncelleme: 15.02.2019 10:36
Anahtar Kelimeler:
internet kullanıcılarına şok internet yavaşlamayacak kesilecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
GELISIYORUZ 3 saat önce

Yola devam durmak yok

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Soyun milleti 3 saat önce

Tok tok hic vermeyin hatta haftalik para alin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Saçmalıga bak !!!! 3 saat önce

Ben 2 yıllık taahhüt yaptım elli kotası var kota gittikten sonra sadece hızı düşer dediler ben öyle anlaştığım için 2 yıl taahhüt yaptım Ee şimdi ne olacak kota bitince kesecekler banane kardeşim ben sözleşme yaparken bana böyle demediniz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Selo 3 saat önce

Yeni çıkarmak istediğiniz bu tamamen kesilecek internet modelinizi Nisa’ndan itibaren yeni kullanıcı olan sizlere başvuranlara yapın ben geçen sene 2 yıllık sözleşme imzaladım getireceğiniz sistem sltında değil ve kanul etmiyorum Gerekirse hukuki süreçleri başlatacam

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Halk 2 saat önce

Şunları hazırlayan adilerin arasına iki tane alt düzey fakirde koysanıza belki derdimizi anlatır kendi zenginliğinin üzerine zenginlik katıyorlar sonrada gençlik hızlı takılsın diyorlar !!! Sen zengin olacan diye benim adımı orada lekeleme 4 MB internet kullanıyorum 40 GB kotalı bu zaten her türlü bitiyor ben bunun üstüne paket mi alacam ??? Neyin kafası bu ? Cebine aylık açana kaç yüz bin tl giriyorda bana bu hesabı yapıyor ?? Gelsin bi bakalım cebine bin lira koyamda aylık geçinsin buna CUMHURBAŞKANININ el atması lazım bu milleti sömürmekten başka bir şey değil . Taahhütün bitmesine 16 ay var daha ...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Turan 2 saat önce

Hep beraber internet kapatalim bak fiyatlar nasil düşüyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ahmet hy 2 saat önce

O zaman milletten aldığınız vergilerden elinizi çekeceksiniz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ahmet hy 2 saat önce

O zaman milletten aldığınız vergilerden elinizi çekeceksiniz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
İnstagram Kullanıcıları Dikkat ! Instagram'dan Devrim Gibi Karar! Masaüstü Mesajlaşma!
İnstagram Kullanıcıları Dikkat ! Instagram'dan Devrim Gibi Karar! Masaüstü Mesajlaşma!
Akıllı telefon kullanıcıları dikkat! HAVELSAN müdürü uyardı
Akıllı telefon kullanıcıları dikkat! HAVELSAN müdürü uyardı
Apple bugün kullanıma açtı! İphone’u olanlar mutlaka yüklemeli
Apple bugün kullanıma açtı! İphone’u olanlar mutlaka yüklemeli

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim