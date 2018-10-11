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İnternet kullanıcıları dikkat! 48 saat içinde kesilebilir

Alan sunucuları, bölgesel serverlar ve altyapıda yapılacak periyodik kontroller nedeniyle, dünya genelinde internet kullanıcılarının çeşitli kesintilerle karşılaşacağı öğrenildi.

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İnternet kullanıcıları dikkat! 48 saat içinde kesilebilir

Alan sunucuları, bölgesel serverlar ve altyapıda yapılacak periyodik kontroller nedeniyle, dünya genelinde internet kullanıcılarının çeşitli kesintilerle karşılaşacağı öğrenildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 15:55
İnternet kullanıcıları dikkat! 48 saat içinde kesilebilir

Alan adlarının ve IP adreslerinin kayıtlarının tutulmasından sorumlu olan İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN), alan adı sistemini (DNS) ve internet adres defterlerini korumaya yardımcı olan şifreleme anahtarlarını değiştireceğini açıkladı.

İletişim Düzenleme Kurumu'na göre (CRA), yapılan işlem güvenli, kararlı ve esnek bir DNS sağlamak için önemli bir önlem olarak son derecede gerekli bir işlem.

'BAZI İNTERNET KULLANICILARI ETKİLENEBİLİR'

''Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Daha da açıklığa kavuşturmak gerekirse, ağ operatörleri veya İnternet Servis Sağlayıcıları (ISPs) bu değişiklik için hazırlanmamışsa, bu durumdan bazı internet kullanıcıları etkilenebilir. Ancak, bu etki uygun sistem güvenlik uzantılarını etkinleştirerek önlenebilir.'' ifadeleri kullanıldı.

Mobil Analiz Grubu'ndan analist Eldar Murtazin, önümüzdeki 48 saat içerisinde internet kullanıcılarının bazı problemlerle karşılaşabileceğini açıkladı. Söz konusu sorunlar, kendisini bazı sitelere ulaşamama veya internet hızında yaşanan düşüş şeklinde gösterebilir. Eski bir sağlayıcı kullanan internet kullancıların ise sorunla karşılaşma ihtimallerinin daha yüksek olduğu belirtildi.

ICANN tarafından başlatılan testlerde, şifreleme anahtarlarının değişimi esnasında bazı küçük problemlerin yaşandığı şimdiden görüldü.

'KORKACAK BİR ŞEY YOK'

Dijital ekonomi uzmanı Arseny Shcheltsin ise, ana yazılımın çoktan başarılı bir şekilde güncellendiği için korkacak bir şey olmadığını belirtti.

Şifreleme anahtarlarının değiştirilmesi, internet altyapısına yönelik tehditlerin artması sonucunda gerekli hale geldi.

Kaynaklar; (Sputnik)

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Son Güncelleme: 11.10.2018 16:44
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internet kullanıcıları dikkat içinde kesilebilir
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