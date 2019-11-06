İnternet bağımlılığıyla mücadele eden Çin'den bir adım daha: Bilgisayar oyunlarına zaman ayarı

Dünyanın en büyük oyun pazarına sahip olan Çin'de hükümetten internet ve oyun bağımlılığını önlemeye yönelik bir adım daha geldi.

Çin Genel Basın ve Yayın İdaresi'nin resmi internet sitesinde yayımlanan bir dizi kurala göre, ülkede artık çocuklar, gençler ve yetişkinler diledikleri zaman bilgisayar oyunlarının başına oturamayacak.

Yeni kurallara göre, 18 yaşının altındakiler akşam 10 ile sabah 8 saatleri arasında oyun oyanayamayacak. Haftaiçleri 90 dakika, haftasonları ve resmi tatil günlerinde ise en fazla 3 saat boyunca oyun oynayabilecek.

Kurallar arasında ayrıca, online oyunlara harcanabilecek ücretlere de sınırlamalar getirildi. Buna göre, 8 - 16 yaşları arasındakiler oyunlar için aylık en fazla 200 yuan (yaklaşık 166 TL), 16- 18 yaş aralığındakiler ise 400 yuan (yaklaşık 327 TL) harcayabilecek.

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