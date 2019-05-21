Instagram'da Şok! Milyonlarca Kullanıcıyı İlgilendiriyor!

49 milyon Instagram hesabının gizli bilgileri şifresiz bir şekilde internetteki bir veri tabanında bulundu.

Adının sık sık veri skandallarına karışmasıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Facebook, yeni bir skandala daha imza attı. Şirketin Instagram uygulamasını kullanan 49 milyon kullanıcının gizli bilgileri internet ortamına sızdı.

Amazon Web Servisleri tarafından barındırılan bir veri tabanında şifresiz olarak ortaya çıkan kullanıcı bilgileri, Instagram'daki ünlülerin ve marka hesaplarının da bulunduğu 49 milyon kullanıcıyı kapsıyor.

Birçok kullanıcı verisi herkese açık

49 milyon Instagram kullanıcısının gizli bilgileriyle dolu olan bu veri tabanı herkese açık durumda keşfedildi. Yani bu veri tabanına erişebilmek için herhangi bir şifre girmeniz gerekmiyor. Sızdırılan kullanıcı bilgilerinin içerisinde profil fotoğrafları, takipçi sayıları, hesapların doğrulanma durumu, e-posta adresleri, telefon numaraları ve kullanıcıların yaşadığı şehir bilgileri bulunuyor.

Kime ait olduğu tespit edildi

Siber güvenlik araştırmacısı Anurag Sen, Instagram kullanıcılarının gizli bilgileriyle dolu olan veri tabanını keşfettikten sonra TechCrunch şirketi kayıtları inceledi ve veri tabanının Hindistan'ın Mumbai kentinde bulunan bir sosyal medya pazarlama şirketi olan Chtrbox'a ait olduğunu ortaya çıkardı.

Chtrbox, çeşitli Instagram kullanıcılarıyla sponsorlu içerikler oluşturmak için iş birliği yapıyor. Şirketin kullanıcıların bilgilerini saklaması ise tamamen doğru fiyatlanlandırma politikasına dayanıyor. Şirket, kullanıcıların takipçi sayısı, hesap doğrulama bilgileri ve etkileşim sayısını göz önünde bulundurarak buna göre bir sponsorlu içerik bedeli talep ediyor. Söz konusu güvenlik ihlalinin ortaya çıkmasından sonra Chtrbox şirketi veri tabanını internetten tamamen kaldırdı.

Instagram'dan açıklama

Instagram konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu verilerin Instagram uygulamasından mı yoksa farklı kaynaklardan mı elde edildiğini araştırdıklarını ve bu bilgilerin nasıl herkese açık bir şekilde paylaşıldığını inceleyeceklerini belirtti.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA