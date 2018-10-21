instagram'da Mavi Tik Nasıl Alınır? instagram Hesap Doğrulama Nasıl Yapılır?

instagram Facebook'un bünyesinde faaliyet gösteren en büyük sosyal medya platformlarından biridir. Özellikle fotoğraf filteleri nedeniyle çok tercih edilir. instagram yaptğı son güncelleme ile mavi tik yani doğrulanmış hesap özelliğini tüm kullanıcılarına açtı. Birçok kişi de instagram mavi tik nasıl alınır?, instagram hesap doğrulama işlemi nasıl yapılır? merak ediyor. İşte birkaç basit adımla instagram mavi tik alma işleminin detayları...

INSTAGRAM MAVİ TİK NASL ALINIR?

Instagram üzerindeki haklarını korumak, fotoğraflarını güvence altına almak ve paylaşımlarını telif altına almak için yapılan işlemlere Instagram hesap onaylama deniliyor. Bu işlem nihayet tüm kullanıcıların hizmetine açıldı. Bu işlem yapıldığında kullanıcı adının yanında mavi tik işareti bulunuyor.

instagram uygulamasını açın, Ayarlar > Doğrulama İste sekmesine tıklayın. Adınızı ve soyadınızı girin ve koşulları karşılayan bir kimlik belgesi gönderin (ör. devlet kurumu tarafından verilmiş fotoğraflı kimlik belgesi).

INSTAGRAM DOĞRULAMA SEKMESİ GÖRÜNMÜYORSA...

Ayarlar sayfasına gidin. Ayarlar kısmında aşağı doğru kaydırma yapın, “DESTEK” başlığının altında, Sorun Bildir metnine dokunun “Görüş bildir” sekmesine dokunun ve “Özelliği Seç” kısmında profil kısmına tıklayın. Sağ üstten ileri butonu ile devam edin. “Neyi Geliştirmemizi istersin?” kısmına hesabınızın neden doğrulanması gerektiği ile ilgili bilgileri yazın ve gönderin.

AKTİF BİR HESAP OLMASI ÖNEMLİ

Etkileşimi yüksek bir hesap olmanız ve Instagram dışındaki sitelerde ve platformlarda insanların sizden bahsetmesi bir avantaj olarak görülmektedir.

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