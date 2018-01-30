İnstagram'a Yeni Özellik! Whatsapp ve Facebook'taki Gibi Olacak!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal platformlarından birisi olan İnstagram son zamanlarda yenilikleriyle gündeme geliyor. Özellikle Snapchat'ten aldığı hikayeler bölümünün oldukça tutmasından sonra yeni özellikleri başka platformlardan entegre etmek isteyen İnstagram, görüntülü arama için de çalışmaları başlatmış durumda.

Whatsapp Endüstri Blogu Wabetainfo tarafından İnstagram'ın halka açık olmayan bir sürümünde videolu görüşme özelliğini denediği belirtildi. Kısa bir süre sonra İnstagram'a görüntülü arama özelliğinin gelmesi yüksek ihtimal. İnstagram, DM üzerinden mesajlaşan kullanıcıların görüntülü sohbet etmesine izin verecek. Kamera sembolüne dokunduğunuz zaman görüntülü arama başlayacak.

Bu özelliğin sadece iki tarafında görüntülü konuşmayı kabul etmesi halinde aktif olması bekleniyor. Whatsapp ve Facebook'da sıkça kullanılan özelliklerden olan görüntülü aramanın instagram kullanıcılarının sitede kalma süresini uzatması bekleniyor. Özelliğin ne zaman aktif olacağıysa henüz netleşmiş değil.

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