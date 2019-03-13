instagram ve Facebook Tüm Dünyada Çöktü

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'da ve Facebook'ta giriş ve erişim problemi yaşanıyor. Telefonlarını ellerinden düşürmeyen ve sosyal medyayı sıkı takip eden kullanıcılar "Instagram ve Facebook çöktü mü?" sorusunun cevabını arıyor.

Instagram’da ve Facrbook’ta bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşamaya başladı. Buna göre; mesaj göndermek, anasayfa akışını yenilemek, fotoğraf yüklemek gibi işlemler yapılamıyor. Facebook’ta ise paylaşım yapılamıyor. Instagram’dan ve Facebook’tan konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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