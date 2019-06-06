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Instagram tutkunlarına müjde! Artık internetinizi bitiremeyecek

Sosyal medya platformları arasında en güçlü oyuncu olarak görülen Instagram, uygulamayı kullanılırken cep telefonları için internet tüketimini azaltacak bir özelliği kullanıma sunduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Instagram tutkunlarına müjde! Artık internetinizi bitiremeyecek

Sosyal medya platformları arasında en güçlü oyuncu olarak görülen Instagram, uygulamayı kullanılırken cep telefonları için internet tüketimini azaltacak bir özelliği kullanıma sunduğunu açıkladı. İşte detaylar...

06 Haziran 2019 Perşembe 00:38
Instagram tutkunlarına müjde! Artık internetinizi bitiremeyecek

Sosyal medya platformları arasında en güçlü oyuncu olarak görülen Instagram, uygulamayı kullanılırken cep telefonları için internet tüketimini azaltacak bir özelliği kullanıma sunduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Instagram bugün, uygulama kullanılırken cep telefonları için internet tüketimini azaltacak bir özelliği kullanıma sunduğunu açıkladı.

Platform kullanılırken daha az hücresel veri kullanılmasını sağlayan bu özellik Android için geliştirildi. Özelliği seçen insanlar hem daha az veri tüketecek, hem de içeriği daha kısa yüklenme süreleri ile görüntüleyebilecek.

Nasıl çalışıyor?

Instagram, artık yüksek çözünürlüklü içeriklerin görüntülenmesi ve videoların önden yüklenmesi için üç seçenek sunacak.

Ayarlarda “Hesap” sekmesi altında “Hücresel Veri Kullanımı” başlığındaki bu özellik ile video ve yüksek çözünürlüklü görsellerin önden yüklenmesi engellenebilecek.

Bu özellik aktive edilerek Instagram’da yüksek çözünürlüklü içerikleri görüntülemek için “Hiçbir zaman”, “Yalnızca WiFi” ve “Hücresel Veri + WiFi” arasında seçim yapılabilecek.

Önümüzdeki günlerde dünya genelinde Android cihazlar için kullanıma sunulacak bu özellik ile Instagram, farklı internet hızları ve tüketim alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak daha fazla insana kesintisiz bir Instagram deneyimi sunmayı hedefliyor.

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ınstagram tutkunlarına müjde artık internetinizi bitiremeyecek
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