Instagram Kullanıcılarını Üzecek Gelişme! Instagram'da bir dönem sona eriyor!

Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması olan instagram radikal bir karar alarak kullanıcılarını üzecek bir değişikliğe gidiyor. İnstagram kullananların hiç de hoşnut olmayacağı bu yeni özellik ile kullanıcılar artık beğeni sayılarını göremeyecek. Birçok kullanıcı için beğeni sayısı son derece önemli iken neden böyle bir karar alındığına bir anlam verilmedi.

Instagram'dan gelen resmi açıklamayla bir dönemin sonu geliyor. Kullanıcılar bakın artık neyi göremeyecek?

Instagram, kullanıcıların paylaştıkları fotoğrafa odaklanmalarını ve beğeni sayısına takılmamaları gerektiğini düşündüğü için radikal bir adım atmak üzere...

Bu ekran görüntüsüne dikkatlice bakın. Farkı görebildiniz mi?

Instagram'ın yeni halinden bir görüntü daha karşınızda... Beğeni sayısını artık sadece fotoğrafı paylaşan kişinin kendisi görebilecek!

Bu ekran görüntüsüne baktığımızda da Instagram'ın bu yeni arayüzü üzerinde çalıştığı kesinlik kazanmış oluyor. Peki bu ne anlama geliyor? Fotoğraf paylaşınca artık ne olacak?

İşte Instagram'ın resmen hayata geçirmeye hazırlandığı yeni yüzü.... Kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacak kısım ise 'beğeni' sayısında gizli...

Instagram'da fotoğraf attığınızda beğenen kişilerden birinin kullanıcı adı ve 'others' yani 'diğerleri' ibaresini göreceksiniz.

Yani paylaştığınız fotoğrafın kaç beğeni aldığını sadece siz göreceksiniz. O da bu ekrandan olacak. Bir başkası bunu artık göremeyecek.

Instagram'da beğeni sayısının bulunduğu kısım artık 'diğerleri' ibaresine yerini bırakmış.

Instagram henüz bu tasarıma geçmiş değil; ancak her an Instagram'ın yeni arayüzüyle karşılaşabiliriz. Bu elbette Instagram'da çok ama çok şeyi değiştirecek gibi görünüyor...

Instagram'ın ilk gününden bu yana kullanıcılar, paylaştıkları fotoğrafın ve diğer Instagram kullanıcılarının fotoğraflarına gelen beğeni sayısını görebiliyor. Ancak yakında gelecek büyük güncelleme ile birlikte artık kendi fotoğraflarınız hariç hiçkimsenin beğeni sayısını göremeyeceksiniz.

Instagram beğeni gizleme özelliği için Instagram CEO’su Adam Mosseri yaptığı açıklamada bu haftadan itibaren özelliğin ABD’de test edilmeye başlandığı ancak ilk aşamada tüm kullanıcıların bundan etkilenmeyeceğini belirtti.

Test grubunun parçası olan kişiler bundan sonra beğeni sayısını göremeyecek.

Bu arada özelliğin daha önce de Brezilya, Kanada ve Japonya dahil 7 ülkede test edildiği belirtildi.

Şirket, henüz 7 ülkedeki testlerin sonuçlarını yayınlamadı ancak hedef insanların platformdaki etkileşim şekillerinin nasıl değişeceğini ya da bu özellikten nasıl etkileneceğini test etmek. Aynı zamanda beğeni baskısını ortadan kaldırmak.

Test işlemlerinin ilk başladığı ülke olan ve beğeni sayıları gizlenen Kanada'da dün beğeni sayıları tekrar geri gelince kullanıcılar bu duruma biraz şaşırmıştı.

Instagram'ın beğeni sayılarını kaldırmasıyla kullanıcıların ne tepki vereceği merak ediliyor.