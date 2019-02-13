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İnstagram Kullanıcıları Dikkat ! Instagram'dan Devrim Gibi Karar! Masaüstü Mesajlaşma!

Facebook'un bünyesinde faaliyetlerine devam eden ve dünyanın en popüler uygulamalarından olan Instagram'a çok önemli bir özellik geliyor. Açıklanan yeni özelliğe göre instagram internet sitesi üzerinden de mesajlaşma uygulaması için testlere başladı.

İnstagram Kullanıcıları Dikkat ! Instagram'dan Devrim Gibi Karar! Masaüstü Mesajlaşma!

Facebook'un bünyesinde faaliyetlerine devam eden ve dünyanın en popüler uygulamalarından olan Instagram'a çok önemli bir özellik geliyor. Açıklanan yeni özelliğe göre instagram internet sitesi üzerinden de mesajlaşma uygulaması için testlere başladı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 14:28
İnstagram Kullanıcıları Dikkat ! Instagram'dan Devrim Gibi Karar! Masaüstü Mesajlaşma!

Facebook'un bünyesinde faaliyetlerine devam eden ve dünyanın en popüler uygulamalarından olan Instagram'a çok önemli bir özellik geliyor. Açıklanan yeni özelliğe göre instagram internet sitesi üzerinden de mesajlaşma uygulaması için testlere başladı.

Mashable, sosyal medya devlerinden Instagram'ın, şu ana dek sadece uygulama üzerinden kullanılabilen direkt mesaj özelliğinin web sitesinde kullanılması için testlere başladığını öne sürdü.

Habere göre, internet sitesinin hem masaüstü hem de mobil versiyonlarında testlerine başlanan özellik, sonrasında platofrmun iki versiyondan da kaldırıldı.

Daha önce medyada yer alan haberlerde Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in mesajlaşma hizmetleri ve uçta uca şifreleme özelliklerin bütün platformlarda ugulamaya geçirilmesi kararını açıklamıştı. Kullanıcıların farklı uygulamalar üzerinde mesajlaşmasını sağlayan projenin, 2020 yılında tamamlanması bekleniyor.

Ayrıca Facebook'un hafta başında yaptığı açıklamaya göre, kendisine zarar veren fotoğraf ya da görüntü paylaşan kişileri, Facebook ve Instagram üzerinde sansürleyecek. Birleşik Krallık'ta geçen yıl intihar eden Molly Russell'ın babası açıklamasında, "Instagram, kızımın ölmesine yardımcı oldu" demişti.

Sosyal medya devi, İngiliz gencin babasının eleştirilerini takiben, kullanıcılarını korumak için yeni bir kural devreye soktu.

Buna göre, Instagram, kişilerin kendisine zarar veren görüntülerinin ve bu eğilimdeki paylaşımların engelleneceğini açıkladı. Instagram Ürün Müdürü Adam Mosseri, tartışmalı içerikleri olabildiğince çabuk sileceklerini belirtti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.02.2019 18:50
Anahtar Kelimeler:
instagram kullanıcıları dikkat ınstagram dan devrim gibi karar masaüstü mesajlaşma
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