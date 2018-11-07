instagram Kullananlar Dikkat! Telefon Numaranız Başkalarının Eline Geçebilir!

instagram sosyal medya platformları arasından en çok kullanılan sosyal ağ uygulamasıdır. Fotoğrafları filtreleyerek paylaşma imkanı sunan instagram her geçen gün özelliklerine bir yenisini ekleyerek yoluna devam ediyor. Facebook'un instagram'ı satın aldığından bu yana birçok yeni özellik eklendi. Ancak işin uzmanları da boş durmuyor ve art niyetli kişiler yazdıkları programlar ve eklentiler ile instagram kullanıcılarının telefon numaralarını topluyorlar.

İnstagram kullanıcılarının telefon numaraları tehlikede gibi görünüyor.

TELEFON NUMARANIZ 3. KİŞİLERİN ELİNE GEÇEBİLİR!

instagram kullanıcılarının telefon numaralarını toplayan bir eklenti internet üzerinden satışa sunuldu. Ücretli olarak satılan bu program 1 ay, 6 ay ve 12 ay olarak kullanıma sunuluyor. instagram kullanıcılarının paylaşımlarında kullandığı hashtag'ler üzerinden hareket ederek hashtag'i kullanan kullanıcının telefon numarasına tespit ederek sisteme kaydediyor.

1000 TL'den başlayıp, 3500 TL'ye kadar çıkan bu programların fiyatları dudak uçuklatsa da art niyetli kişiler için ideal bir program.

TELEFON NUMARALARINI NE YAPIYORLAR?

Telefon numaralarından bir liste oluşturuluyor ve bu numaralar seçim dönemlerinde kullanılmak üzere siyasi propaganda yapmak isteyenlere satılıyor.

İnternet üzerinden satış ve pazarlama yapan kişilere satılıyor.

Telefon numaranız kullanılarak bazı abonelikler bile gerçekleştirilebilir. İnternette yer alan bazı abonelikler için sadece telefon numarasının girilmesi yeterli olabiliyor.

NASIL KORUNABİLİRSİNİZ?

Öncelikle instagram kullanıcı ayarlarınızdan telefon numaranızı kaldırınız. Eğer profilinizdeki bio kısmında görünür bir şekilde telefon numaranız varsa silebilirsiniz.

Kesin çözüm olarak da kullanıcı hesabınızı silip bir mail adresi ile yeni intagram hesabı açabilirsiniz.

İşte o yazılımın satışı için yapılan görsellerden biri;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA