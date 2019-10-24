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Instagram'dan Kullanıcılarını Üzecek Güncelleme! Artık Göremeyeceksiniz!

Instagram, dünya üzerinde en çok kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformlarından birisi.Instagram'ın devreye sokacağı yeni özelliği kullanıcıları üzecek. Kullanıcılar yakından takip etmedikleri kişilerin fotoğraflarını göremeyecek.İşte tüm ayrıntılar haberimizde

Instagram'dan Kullanıcılarını Üzecek Güncelleme! Artık Göremeyeceksiniz!

Instagram, dünya üzerinde en çok kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformlarından birisi.Instagram'ın devreye sokacağı yeni özelliği kullanıcıları üzecek. Kullanıcılar yakından takip etmedikleri kişilerin fotoğraflarını göremeyecek.İşte tüm ayrıntılar haberimizde

24 Ekim 2019 Perşembe 15:09
Instagram'dan Kullanıcılarını Üzecek Güncelleme! Artık Göremeyeceksiniz!

Sosyal medyanın gözde uygulamalarından olan Instagram'dan yeni düzenleme. Yakından takip edilmeyen hesapların fotoğrafları artık görünmeyecek.

Instagram'da gizlice (stalk yapan) hesaplara bakanlar için yolun sonu görünüyor. Şirket, kullanıcıların takip etmedikleri hesaplara 'bakma' sınırı getiriyor. Konuyla ilgili sürpriz bir açıklama yapan Facebook yönetimi, kullanıcıların iyi bir deneyim yaşamalarının istendiğini, toplumun bir parçası olmalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını vurguladı. Peki bundan sonra ne olacak? 

Instagram'a yakın kaynaklara göre hesabına giriş yapmamış kullanıcıların dışarıdan 'misafir' olarak hesaplara bakmasına sınırlama getireceğine dikkat çekerken, hesabına bağlı olanlar için bir değişiklik olmayacak. Ancak bazı iddialara göre Instagram'da takip edilmeyen hesaplara hangi şartta olursa olsun fotoğraflara bakılamayacak; sadece birkaç fotoğraf ekrana yansıyacak. Yani takip etme zorunlu hale gelecek.

Yeni sistem ile Instagram hesabına giriş yapmayan kullanıcılar profillere girdiğinde artık fotoğrafları göremiyor

Elbette bu bir iddia; ancak Facebook yönetiminden gelen açıklamaya bakıldığında kayda değer bir değişiklik yapılacağı net olarak anlaşılıyor. 

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