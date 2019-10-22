Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 19°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98038
ALTIN
279.061
DOLAR
5.8333
STERLIN
7.5394
EURO
6.4951

Instagram'da o filtreler kalkıyor!

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan Instagram, aldığı yeni bir karar ile bünyesinde bulunan birçok filtreyi kaldırıyor. Sıkça kullandığınız filtrelerden birini ise kaldırıyor!

Instagram'da o filtreler kalkıyor!

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan Instagram, aldığı yeni bir karar ile bünyesinde bulunan birçok filtreyi kaldırıyor. Sıkça kullandığınız filtrelerden birini ise kaldırıyor!

22 Ekim 2019 Salı 14:48
Instagram'da o filtreler kalkıyor!

Instagram, kullanıcılara kötü yönde tesir eden bir dizi filtrenin sonunu getiriyor. Özellikle de hikayeler üzerinde yapılabilen ve paylaşmadan önce kullanıcıların kullanabileceği pek çok filtre bulunuyor. Ancak Fix Me, Beautiful Face, HolyBucks ve Plastica gibi bazı filtreler var ki özellikle gençleri olumsuz yönde etkiliyor, onlarda 'mükemmel vücut algısı' yaratıyor.

Bu filtrelerin aktif hale gelmesiyle pek çok geri bildirim alan ve kullanıcıların bu yönde şikayetlerini dikkatle dinleyen şirket ise Spark AR altında hayatımıza giren bir dizi filtreyi ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.

Dudak büyüten, yüzü pürüzsüzleştiren, özetle mükemmellik yaratmayı amaçlayan filtreler için yolun sonu görünüyor. Estetiğe ilişkin filtreleri kapsayan yasaklama kararının hızlıca uygulanması beklenirken, yüze çil ekleyen veya cildi biraz daha pürüssüzleştiren filtreler ise cerrahi bir müdahale gerektirmediğinden kalmaya devam edecek.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ınstagram da filtreler kalkıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Online satışların güvenliği artık yapay zeka teknolojisine emanet
Online satışların güvenliği artık yapay zeka teknolojisine emanet
Kaspersky, SE Labs'in "tam saldırı zinciri" testlerinde büyük ödülü kazandı
Kaspersky, SE Labs'in "tam saldırı zinciri" testlerinde büyük ödülü kazandı
Telefonlara iki dakikada jet şarj!
Telefonlara iki dakikada jet şarj!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim
    Verification: 1ba45668fa4004d3