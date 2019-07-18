Instagram'da beğeni sayısı artık gözükmeyecek

Instagram, bu sabah yaptığı açıklamayla bir dönemin sonunun geldiğini duyurdu. Kullanıcılar bakın artık neyi göremeyecek?

Instagram, kullanıcıların paylaştıkları fotoğrafa odaklanmalarını ve beğeni sayısına takılmamaları gerektiğini düşündüğü için radikal bir adım atmak üzere...

Bu ekran görüntüsüne dikkatlice bakın. Farkı görebildiniz mi?

Instagram'ın yeni halinden bir görüntü daha karşınızda... Beğeni sayısını artık sadece fotoğrafı paylaşan kişinin kendisi görebilecek!

Bu ekran görüntüsüne baktığımızda da Instagram'ın bu yeni arayüzü üzerinde çalıştığı kesinlik kazanmış oluyor. Peki bu ne anlama geliyor? Fotoğraf paylaşınca artık ne olacak?

İşte Instagram'ın resmen hayata geçirmeye hazırlandığı yeni yüzü.... Kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacak kısım ise 'beğeni' sayısında gizli...

Instagram'da fotoğraf attığınızda beğenen kişilerden birinin kullanıcı adı ve 'others' yani 'diğerleri' ibaresini göreceksiniz.

Yani paylaştığınız fotoğrafın kaç beğeni aldığını sadece siz göreceksiniz. O da bu ekrandan olacak. Bir başkası bunu artık göremeyecek.

Instagram'da beğeni sayısının bulunduğu kısım artık 'diğerleri' ibaresine yerini bırakmış.

Instagram henüz bu tasarıma geçmiş değil; ancak her an Instagram'ın yeni arayüzüyle karşılaşabiliriz. Bu elbette Instagram'da çok ama çok şeyi değiştirecek gibi görünüyor...

Instagram'ın ilk gününden bu yana kullanıcılar, paylaştıkları fotoğrafın ve diğer Instagram kullanıcılarının fotoğraflarına gelen beğeni sayısını görebiliyor. Ancak yakında gelecek büyük güncelleme ile birlikte artık kendi fotoğraflarınız hariç hiçkimsenin beğeni sayısını göremeyeceksiniz.

Instagram'ın bir süredir beğeni sayılarını kaldırdığına dair sızıntılar sürüyordu. Ancak şirket, bu kez Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunarak bu iddiaları resmen doğrulamış oldu. Şirket, 6 pilot ülkede başlattığı test sürecinde kullanıcıların birbirlerinin beğeni sayısını görmesine artık izin vermiyor. Instagram'dan konuyla ilgili yapılan açıklama ise beğeni sayısının neden kaldırılacağını net bir şekilde ortaya koyuyor:

"Arkadaşlarınızın paylaştığı fotoğraflara ve videolara odaklanmasını istiyoruz. Fotoğraflarınıza gelen kendi beğenilerinizi görmeye devam edebilirsiniz, ancak arkadaşlarınız gönderinizin ne kadar beğenildiğini göremez."

Instagram, açıklamanın devamında ise şu notu düşmüş:



"Bu değişikliğin, herkesin Instagram'daki deneyimine nasıl bir fayda sağlayabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için sabırsızlanıyoruz."

Test sürecinin başladığı ülkeler ise şöyle: İtalya, Avustralya, Kanada, Brezilya, Japonya, Yeni Zelanda ve İrlanda. Seçilen ülkeler dünyanın dört bir yanından seçildi ve test işlemi sonunda izlenen stratejinin kullanıcıların davranışına nasıl yansıdığı net bir şekilde anlaşılacak.

Test işlemlerinin ilk başladığı ülke olan ve beğeni sayıları gizlenen Kanada'da dün beğeni sayıları tekrar geri gelince kullanıcılar bu duruma biraz şaşırmıştı. Ancak Instagram'dan konuyla ilgili gelen açıklamada test sürecinin Kanada'da sürdüğü kaydedildi ve aynı günün akşamında beğeni sayıları yeniden kayboldu.

Instagram'ın beğeni sayılarını kaldırmasıyla kullanıcıların tepkisi bakalım nasıl olacak?

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