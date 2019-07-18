Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 23°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101633
ALTIN
259.529
DOLAR
5.6859
STERLIN
7.0938
EURO
6.3774
Taahhütle alınan cep telefonlarında kritik düzenleme!
YKS Tercihleri nasıl yapılmalı?
CHP'li Öztrak: Hadi bize güvenmediniz, Şamil Tayyar'a sorun
Sağlık Bakanlığı 2019 Atama Duyurusu!
Çocuğunuz Okula Hazır mı!

Instagram'da beğeni sayısı artık gözükmeyecek

Popüler sosyal medya platformu Instagram, birçok kullanıcının tepkisini çekecek değişikliğe imza atıyor. İşte Instagram'ın yeni yüzü...

Instagram'da beğeni sayısı artık gözükmeyecek

Popüler sosyal medya platformu Instagram, birçok kullanıcının tepkisini çekecek değişikliğe imza atıyor. İşte Instagram'ın yeni yüzü...

18 Temmuz 2019 Perşembe 08:23
Instagram'da beğeni sayısı artık gözükmeyecek

Instagram, bu sabah yaptığı açıklamayla bir dönemin sonunun geldiğini duyurdu. Kullanıcılar bakın artık neyi göremeyecek?

Instagram, kullanıcıların paylaştıkları fotoğrafa odaklanmalarını ve beğeni sayısına takılmamaları gerektiğini düşündüğü için radikal bir adım atmak üzere...

Bu ekran görüntüsüne dikkatlice bakın. Farkı görebildiniz mi?

Instagram'ın yeni halinden bir görüntü daha karşınızda... Beğeni sayısını artık sadece fotoğrafı paylaşan kişinin kendisi görebilecek!

Bu ekran görüntüsüne baktığımızda da Instagram'ın bu yeni arayüzü üzerinde çalıştığı kesinlik kazanmış oluyor. Peki bu ne anlama geliyor? Fotoğraf paylaşınca artık ne olacak?

İşte Instagram'ın resmen hayata geçirmeye hazırlandığı yeni yüzü.... Kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacak kısım ise 'beğeni' sayısında gizli...

Instagram'da fotoğraf attığınızda beğenen kişilerden birinin kullanıcı adı ve 'others' yani 'diğerleri' ibaresini göreceksiniz.

Yani paylaştığınız fotoğrafın kaç beğeni aldığını sadece siz göreceksiniz. O da bu ekrandan olacak. Bir başkası bunu artık göremeyecek.

Instagram'da beğeni sayısının bulunduğu kısım artık 'diğerleri' ibaresine yerini bırakmış.

Instagram henüz bu tasarıma geçmiş değil; ancak her an Instagram'ın yeni arayüzüyle karşılaşabiliriz. Bu elbette Instagram'da çok ama çok şeyi değiştirecek gibi görünüyor...

Instagram'ın ilk gününden bu yana kullanıcılar, paylaştıkları fotoğrafın ve diğer Instagram kullanıcılarının fotoğraflarına gelen beğeni sayısını görebiliyor. Ancak yakında gelecek büyük güncelleme ile birlikte artık kendi fotoğraflarınız hariç hiçkimsenin beğeni sayısını göremeyeceksiniz.

Instagram'ın bir süredir beğeni sayılarını kaldırdığına dair sızıntılar sürüyordu. Ancak şirket, bu kez Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunarak bu iddiaları resmen doğrulamış oldu. Şirket, 6 pilot ülkede başlattığı test sürecinde kullanıcıların birbirlerinin beğeni sayısını görmesine artık izin vermiyor. Instagram'dan konuyla ilgili yapılan açıklama ise beğeni sayısının neden kaldırılacağını net bir şekilde ortaya koyuyor:

"Arkadaşlarınızın paylaştığı fotoğraflara ve videolara odaklanmasını istiyoruz. Fotoğraflarınıza gelen kendi beğenilerinizi görmeye devam edebilirsiniz, ancak arkadaşlarınız gönderinizin ne kadar beğenildiğini göremez."

Instagram, açıklamanın devamında ise şu notu düşmüş: 

"Bu değişikliğin, herkesin Instagram'daki deneyimine nasıl bir fayda sağlayabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için sabırsızlanıyoruz."

Test sürecinin başladığı ülkeler ise şöyle: İtalya, Avustralya, Kanada, Brezilya, Japonya, Yeni Zelanda ve İrlanda. Seçilen ülkeler dünyanın dört bir yanından seçildi ve test işlemi sonunda izlenen stratejinin kullanıcıların davranışına nasıl yansıdığı net bir şekilde anlaşılacak.

Test işlemlerinin ilk başladığı ülke olan ve beğeni sayıları gizlenen Kanada'da dün beğeni sayıları tekrar geri gelince kullanıcılar bu duruma biraz şaşırmıştı. Ancak Instagram'dan konuyla ilgili gelen açıklamada test sürecinin Kanada'da sürdüğü kaydedildi ve aynı günün akşamında beğeni sayıları yeniden kayboldu.

Instagram'ın beğeni sayılarını kaldırmasıyla kullanıcıların tepkisi bakalım nasıl olacak?

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ınstagram da beğeni sayısı artık gözükmeyecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakın Instagram Kullanımda Kaçıncı Ülkeyiz!
Bakın Instagram Kullanımda Kaçıncı Ülkeyiz!
Taahhütle alınan cep telefonlarında kritik düzenleme!
Taahhütle alınan cep telefonlarında kritik düzenleme!
Whatsapp, Instagram ve Facebook yine çöktü
Whatsapp, Instagram ve Facebook yine çöktü

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim