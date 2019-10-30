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Instagram çöktü mü?

Instagram, dünya üzerinde en çok kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformlarından birisi.Instagram çöktü mü? Bu sorunun cevabına ulaşmak isteyen birçok kullanıcı internette arama yapıyor. Kısa bir süredir Popüler sosyal paylaşım uygulaması Instagram'da kullanıcılar "akış yenilenemedi" sorunuyla karşılaşıyorlar. Peki Instagram çöktü mü?İşte detaylar haberimizde.

Instagram çöktü mü?

Instagram, dünya üzerinde en çok kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformlarından birisi.Instagram çöktü mü? Bu sorunun cevabına ulaşmak isteyen birçok kullanıcı internette arama yapıyor. Kısa bir süredir Popüler sosyal paylaşım uygulaması Instagram'da kullanıcılar "akış yenilenemedi" sorunuyla karşılaşıyorlar. Peki Instagram çöktü mü?İşte detaylar haberimizde.

30 Ekim 2019 Çarşamba 21:40
Instagram çöktü mü?

Instagram çöktü mü? sorusunun cevabına ulaşmak isteyen birçok internet kullanıcısı internette arama yapıyor.. Son birkaç dakikadır instagram'da "akış yenilenemedi" sorunu yaşanıyor. Peki Instagram çöktü mü? Instagram neden çöktü? Detaylar haberimizde.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'da an itibariyle "Akış Yenilenemedi" sorunu yaşanıyor.

En çok tercih edilen mikro uygulama Instagram'da akış yenilenemedi sorunu yaşanıyor!

Anlık olarak instagram'da yaşanan bu sorun kullanıcıları zor duruma soktu.

INSTAGRAM NEDEN ÇÖKTÜ?

Instagram'ın neden çöktüğüne dair henüz bir açıklama yapılmadı. 

INSTAGRAM'DA AKIŞ YENİLENEMEDİ SORUNU NEDİR?

Konuyla ilgili henüz yetkililerden açıklama gelmedi. İnternet üzerinden Instagram'a girmeye çalışan kullanıcılar ise aşağıdaki tablo ile karşılaşıyorlar.

INSTAGRAM NEDİR?

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır. Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın Eylül 2017 itibarıyla 800 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. 20 Haziran 2018'de San Francisco’da düzenlenen etkinlikte Instagram'ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı ve yeni nesil televizyon IGTV tanıtıldı.

Belirgin özellikleri; fotoğrafları bir kare şekline sınırlandırmak, Kodak Instamatic ve Polaroid resimler, cep telefonu kameralarında kullanılanın aksine 4:3'lük çerçeve oranı. Bu durum yeni bir güncelleme ile değişmiş, kullanıcılar özgün çerçeve oranı kullanabilir hale gelmişlerdir.

Instagram ilk başta sadece iPhone, iPad ve iPod Touch aletlerinde kullanılırken 2012 Nisan'da Android 2.2 (Froyo ve üstü yüklü kameralı telefonları da destekledi. Uygulama iTunes App Store , Google Play online satış mağazalarında ve Microsoft Lumia Mağazalarında dağıtılıyor. Instagram'ın kurucusu Kevin Systrom'dur.

21 Nisan 2012 tarihinde Facebook, şirketi (ve 13 çalışanını) yaklaşık 1 milyar dolar nakit karşılığında satın aldı. Şirketin kendisini bağımsız olarak yönetebilmesi hedefleniyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 30.10.2019 21:48
Anahtar Kelimeler:
InstagramInternetINSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?Sosyal Medya
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