Instagram Türkiye saati ile 20:00 civarlarında dünya genelinde çöktü. Uygulamaya girmeye çalışan kullanıcılar yeni fotoğrafları görüntüleyemiyor ya da fotoğraf yükleyemiyor. Ülkemizde de oldukça popüler olan uygulamanın çökmesi ile instagram üzerinden iletişim kuranların iletişimi koptu diyebiliriz. Peki Instagram neden çöktü?

Instagram çöktü. TSİ 20:00 sularında başlayan erişim probleminin teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı sanılırken, Instagram'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil.

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