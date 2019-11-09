Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103153
ALTIN
270.348
DOLAR
5.7533
STERLIN
7.3739
EURO
6.3439
Faturalarınızı Kontrol Edin! Sizin de Başınıza Gelebilir!
Esnafa 2050 TL İşsizlik Maaşı Ödenecek! İşte Başvuru Şartları!...
O Parayı İndirimli Ödeyebilirsiniz! İnternetten Sorgulayın!
Binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi!
CHP'li Okan Gaytancıoğlu'ndan KPSS Eleştirisi!

Instagram beğeni sayılarını ABD’de de göstermeyecek

Fotoğraf ve video paylaşım sitesi Instagram, gönderilerin altındaki beğeni sayısını gizleyen güncellemeyi ABD’de test etmeye başlayacağını bildirdi.

Instagram beğeni sayılarını ABD’de de göstermeyecek

Fotoğraf ve video paylaşım sitesi Instagram, gönderilerin altındaki beğeni sayısını gizleyen güncellemeyi ABD’de test etmeye başlayacağını bildirdi.

09 Kasım 2019 Cumartesi 23:05
Instagram beğeni sayılarını ABD’de de göstermeyecek

Instagram uzun süredir gönderilerdeki beğeni sayılarını göstermemek üzerine çalışmalar yapıyordu.

Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri'nin bir teknoloji konferansında dün yaptığı açıklamaya göre Instagram ABD'de beğeni sayılarını önümüzdeki haftadan itibaren göstermeyecek. Uygulamanın platformun popülaritesini etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.

Wired'da yer alan habere göre Mosseri beğeni sayılarını gizleme kararına ilişkin, “İşimizi olumsuz etkilese bile insanları daha iyi ve sağlıklı yapacak kararları alacağız” açıklamasında bulundu.

7 ülkede beğenileri göstermiyor

Instagram şu an hali hazırda, Avustralya, Brezilya, Kanada, İrlanda, İtalya, Japonya ve Yeni Zelanda da beğeni sayılarını kullanıcılara göstermiyor.

Business Insider'da yer alan bir habere göre beğeni sayılarının gözükmediği ülkelerdeki fenomenler paylaşımlarının artık daha az insana ulaştığını belirtiyor.

Türkiye'de beğeni sayılarının ne zaman gözüküp gözükmeyeceği konusunda bir açıklama henüz yok.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ABDBeğeniInstagramFotoğrafVideo Paylaşım Sitesi Instagram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google arama geçmişi nasıl temizlenir?
Google arama geçmişi nasıl temizlenir?
Facebook Messenger’da yeni güvenlik önlemi
Facebook Messenger’da yeni güvenlik önlemi
Apple'dan yeni güncelleme! Birçok sorunu ortadan kaldırıyor
Apple'dan yeni güncelleme! Birçok sorunu ortadan kaldırıyor

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim