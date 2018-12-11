Insragram'da Büyük Yenilik!

Milyonlarca insanın kullandığı dünyanın en popüler sosyal medya uygulaması Instagram, yine bomba bir özellik ile gündeme gelmeyi başardı. Instagram'a gelecek yeni özellikle beraber artık kullanıcılar DM üzerinden sesli mesaj da gönderebilecek.





sosyal medya uygulaması Instagram, sesli mesajlar özelliğini bu sabah itibariyle bütün kullanıcıların kullanımına sunuldu. Facebook Messenger üzerinde bulunan ses kaydedicisine görsel olarak oldukça benzeyen kaydedici animasyonları, WhatsApp kaydedicisi gibi bas konuş tarzında bir çalışma biçimine sahip. Bir bakıma whatsapp'ın sesli mesaj özelliğiyle aynı diyebiliriz.

WhatsApp'ta da olduğu gibi, parmağınızı ilgili ikona basılı tutarak ses kaydı alabiliyorsunuz. İptal etmek istediğinizde ise parmağınızı sola doğru kaydırmanız gerekiyor.

Instagram'da bu yenilik ile birlikte Direct mesaj ile artık, dosya paylaşımı ve konum paylaşımı gibi özellikler dışında, kullanıcılara Messenger ve WhatsApp ile hemen hemen aynı özellikleri sunuyor.



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