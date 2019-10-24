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Hyper-casual oyun geliştirme maratonu Hyper Jam başlıyor

Netmarble EMEA ve İTÜ Oyun Tasarlama ve Geliştirme Kulübü işbirliği ile düzenlenen Hyper Jam, tüm amatör ve profesyonel oyun geliştiricilerini 48 saat sürecek bir hyper-casual oyun yaratma maratonuna davet ediyor. 25-27 Ekim 2019 tarihlerinde Netmarble İstanbul ofisinde düzenlenecek Hyper Jam’e başvurular başladı.

Hyper-casual oyun geliştirme maratonu Hyper Jam başlıyor

Netmarble EMEA ve İTÜ Oyun Tasarlama ve Geliştirme Kulübü işbirliği ile düzenlenen Hyper Jam, tüm amatör ve profesyonel oyun geliştiricilerini 48 saat sürecek bir hyper-casual oyun yaratma maratonuna davet ediyor. 25-27 Ekim 2019 tarihlerinde Netmarble İstanbul ofisinde düzenlenecek Hyper Jam’e başvurular başladı.

24 Ekim 2019 Perşembe 09:30
Hyper-casual oyun geliştirme maratonu Hyper Jam başlıyor

Netmarble EMEA ve İTÜ Oyun Tasarlama ve Geliştirme Kulübü tarafından, Red Bull sponsorluğunda düzenlenen Hyper Jam, amatör ve profesyonel oyun geliştiricileri, ekiplerini kurup hyper-casual türünde kendi oyunlarını kodlayacağı 48 saatlik bir maratona çağırıyor. Netmarble İstanbul ofisinde gerçekleşecek etkinlik 25 Ekim Cuma günü saat 19.00’da başlayıp 27 Ekim Pazar günü 20.00’ye kadar sürecek.

Ekibini kur, oyununu geliştir

Hyper Jam etkinliğinde katılımcılar, öncelikle kendilerini tanıtıp projelerini gerçekleştirecek ekibi kuracak. Ardından verilecek temaya göre ekipler, bu temayla ilgili bir hyper-casual oyun geliştirmeye çalışacak. Hyper-casual oyunlar hızlıca başlatılıp kolayca oynanabilen, basit bir oyun mekanizmasına sahip oyunlar olarak tanımlanıyor. Cuma günü saat 21.30’da başlayacak oyun geliştirme süreci, Pazar günü saat 15.30’da sona erecek. Etkinliğin sonunda ekipler, oyun projelerini diğer katılımcılara ve Netmarble’ın profesyonel mentorlarına sunacak.

Keşfedilmeyi bekleyen oyun geliştiriciler için fırsat

Netmarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, “Mobil oyun geliştirmede Türkiye’yi oyun dünyasının sayılı merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Hyper Jam etkinliği de Türkiye’nin oyun ekosistemine katkıda bulunacak yeni oyunlar ve oyun geliştiricilerin keşfedilmesi adına çok önemli bir fırsat sunuyor. Netmarble EMEA olarak amacımız; oyun geliştiricilerinin yanında yer alarak, global bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi aktarmak, onların hem yerel hem de global pazarda başarı ihtimallerini yükseltmektir” dedi.

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hyper casual oyun geliştirme maratonu hyper jam başlıyor
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