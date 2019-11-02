Hükumete Başvurdular! Apple'den özel talep...

Apple ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının da tam odak noktasında bulunuyor. Her ne kadar yaşanan bu krizden en çok Huawei etkileniyor gibi görünse de Apple da söz konusu ticaret krizinin en önemli aktörlerinden biri. ABD’nin Çin’den gelen ürünlere karşı ambargo uygulaması hatta onları ek vergilerle karşı karşıya bırakması Apple’ı da etkiledi. Çünkü ABD’li teknoloji devinin üretim tesisleri de Çin’de bulunuyor. Apple ürünleri ağırlıklı olarak Çin’de üretildiği için ürünler Çin’den gelen ürünler kapsamına giriyor. Hal böyle olunca ABD yönetiminin Çin’den gelen ürünlere karşı aldığı vergi kararı Apple ürünlerini de ekleniyor. Bu karışık ve hayli ilginç durum karşısında Apple, söz konusu karışıklığı gidermek ve kendisine tolerans gösterilmesini talep etmek amacıyla ABD yönetiminin kapısını çaldı.

APPLE ABD’DEN VERGİ MUAFİYETİ İSTEDİ

Reuters’ın haberine göre Apple, Çin’den gelen Apple ürünlerinin Çin’den gelen ürünlere uygulanan vergilerden etkilendiğini ve şimdilik Çin’den başka üretim kaynağı bulamayacağını dile getirerek ABD Ticaret Temsilcileri Ofisi’ne başvurdu. Apple buradan iPhone, iPad gibi tam 11 Apple ürününe uygulanan %15’lik Çin vergisinin sadece Apple ürünlerini kapsayacak şekilde kaldırılmasını talep etti.

ABD’NİN VERGİ KARARI HUAWEİ KADAR APPLE’I DA ETKİLEDİ

ABD-Çin krizi her ne kadar Huawei’yi etkiliyor gibi görünse de aslında gördüğünüz gibi Apple’da yaşanan olaylardan oldukça etkileniyor. Ancak bu durum, yine de Apple’ı Çin’den vazgeçiremiyor. Bunun nedeni ise Çin’deki iş gücünün ucuzluğu ve üretim olanaklarının fazlalığından başka bir şey değil. Ancak yakın bir gelecekte Apple’ın tüm üretim tesislerini başka ülkelere kaydırması gayet olası görünüyor. Bu anlamda Apple için Türkiye de iyi bir seçenek olabilir.

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