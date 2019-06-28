Huawei Yaptırımları Bir Pazarlama Stratejisi Mi?

Kolay Bülten CEO'su veİletişim Tasarımı Uzmanı Ömer Yoluk, pazarlama stratejileri açısından bakıldığında büyük resmin ne olduğuna dair şu bilgileri aktardı:

Kısa bir süre daha Huawei telefonları işlevini sürdürecek, fakat sonunda artık işlemez olacak. Google mevcut cihazların Play Store’a erişimi olduğunu söylüyor fakat bunun ne kadar süreceği konusunda bir süre belirtmiyor.

GOOGLE BİR GÜNCELLEME YAYINLADIĞINDA NE OLACAK?

Huawei teknolojisini kullanan müşteriler hala Play Store’a erişebilse de güncellemeleri alamayacaklar. Bu, LG ve Samsung gibi diğer Android platformlarının güncellemeleri alabileceği, fakat Huawei müşterilerinin alamayacağı anlamına gelmektedir.

Bu nedenle tüm büyük ve küçük güncellemeler, her tür güvenlik yamaları da dahil olmak üzere, Huawei’yi atlayacak. Uygulamanın bir sonraki versiyonuna güncelleme de durduruldu. Eğer Huawei telefonunuz varsa güvenlik güncellemelerini alamayacaksınız.

Güncellemelere erişemedikçe Huawei güvensiz bir cihaz olacak ve milyonlarca kullanıcı daha güvenlik açığı içinde olacaktır.

Bunun gelecekteki Huawei müşterileri için anlamı nedir?

Gelecekte Huawei cihazı alacak müşteriler yeni Huawei telefonların Gmail, Google Maps ve diğer uygulamalara erişimi olmayacak. Google, yeni kullanıcılar için sonuçların ne olacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı, ancak Google Play Store’a erişiminin iptal edilme ihtimali bulunuyor. Güvenlik kaygısı, zaman ilerledikçe ve platformdaki uygulamaların sürümleri değiştikçe günden güne artacaktır. Bu cihazlara hackerların ve potansiyel suçluların sızması ve kullanıcıların bunu önleyebilmesinin pek de mümkün olmadığı açıktır.







Google’ın bu kararı Huawei için ne anlama geliyor?

Android sistemi, LG, Samsung ve Sony de dahil olmak üzere birçok üretici tarafından kullanılıyor. Hepsi, en son gelişmelerden haberdar olmak için Google'ın Play Store'una ve kendi lisanslarına güvenmektedir. Google, en azından şimdilik müşterilerin Google Play Store’a ve Gmail, Google Haritalar, Arama, Asistan gibi tüm genel Google uygulamalarına erişebileceklerini söylüyor. Mevcut kullanıcılar uygulamaları kullanıyorlar, fakat yeni versiyonlara yükseltemeyecekler.

Google mühendislerinin de herhangi bir güncelleme için Huawei mühendisleri ile işbirliği yapmaları yasaklanmış durumda. Huawei, açık kaynaklı malzemelerden kendi özelliklerini kurmayı planladıklarını açıkladı ama bu çok zor.

Google Play Protect, Android cihazlara yerleşik olan ve kötü amaçlı yazılım ve virüs belirtileri için otomatik olarak tarama yapan bir sistemdir.

Bunun Huawei cihazlarında çalışmaya devam edeceğine dair haberler, müşterilere en azından olumlu şeyler söylüyor, ancak bunun ne kadar süreceği konusunda bir açıklama bulunmuyor.

Samsung’un Sorunlarla Boğuşan Katlanabilir Ekranından Sonra…

Samsung geçtiğimiz aylarda gündemi oldukça meşgul eden katlanabilir ekranlı telefonunu tanıttıktan sonra şikayetlerle boğuşmaya başlamıştı. Tasarımın kaba olduğu yorumları, ekranın çabuk deforme olduğu iddiaları ve dış ekranın küçüklüğü gibi konularda eleştirilere maruz kalan Samsung’un aksine Huawei ile ilgili yaptırımlardan sonra avantajlı konuma geçeceğini düşünmek de yanlış olmaz. Burada sektör liderlerinden olan Samsung kadar diğer aktörlerin de pazardaki konumlarının değişeceği aşikar. Zira sürekli gelişim ve değişim gösteren Huawei özellikle mobil teknolojilerde çıtayı devamlı yükseltiyordu.

Pazarlama Penceresinden Bakınca

Teknoloji markaları özellikle mobil alanda çok ciddi bir pazarlama savaşı içindeler. Her geçen gün artan marka ve model sayısı bu alandaki savaşı giderek kızıştırdı ve şu an Huawei için çekilen duvar kolay aşılacak gibi değil. Mobil cihazların temelini oluşturan parçalarda ve özellikle işletim sistemi ve uygulama marketi tarafında çember dışına itilmek o çemberin içindeki tüm müşteri potansiyelini bir anda ortadan kaldırmış oluyor. Ardarda yapılan çalışmayı durdurma kararlarından vazgeçilse bile marka üzerinde oluşan algı, bundan sonra Huawei’nin tüm geleceğini değiştirdi. Bu manzara bize Nokia nın Microsoft ile işletim sistemi anlaşmasından sonraki ani düşüşünü hatırlatıyor.

Yeni İddia

Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Huawei telefonlara (ki bunlara P30 Pro ve Mate 20 gibi modeler de dahil) Android Q güncellemesi gelebilir. Birkaç gün önce Huawei’nin HongMeng isimli açık kaynaklı işletim sistemi ve bu sistemin performansına dair gelen haberlerin Google, Microsoft ve diğer kuruluşların tavırlarında bir değişikliğe neden olup olmayacağı merak konusu. Zira Huwei yaptığı optimizasyonlar sayesinde sistem akıcılığı, yanıt hızı ve uygulamalarda yer yer yüzde 60 a varan performans artışına ulaştıklarını iddia etti. Teknolojide özellikle genç kullanıcıların hıza verdiği önem düşünüldüğünde performans artışı vurgusunun pazarlama açısından önemini ve Huawei açısından pozitif getirilerini öngörmek zor değil.’’

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