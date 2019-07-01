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Huawei telefon sahipleri bu habere dikkat!

Çinli teknoloji üreticisi Huawei ile Google arasındaki gerilim tüm Huawei kullanıcılarını ilgilendiriyor. Trump dün herkesi ilgilendiren açıklamayı yaptı. İşte Trump'ın yaptığı açıklama...

Huawei telefon sahipleri bu habere dikkat!

Çinli teknoloji üreticisi Huawei ile Google arasındaki gerilim tüm Huawei kullanıcılarını ilgilendiriyor. Trump dün herkesi ilgilendiren açıklamayı yaptı. İşte Trump'ın yaptığı açıklama...

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:59
Huawei telefon sahipleri bu habere dikkat!

Google lisansının iptal edilmesiyle sıkıntılı günler geçiren Huawei için bugün çok önemli bir gelişme oldu. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamayla Huawei'ye resmen 'yeşil ışık' yaktı.

ABD ile Çin arasındaki gerginlik, bir süredir Huawei ürünleriyle ilgili ABD ambargosu nedeniyle şirketin zor günler geçirmesine neden oluyordu. Özellikle Google'ın Huawei ile yola devam etmeme kararı ve lisansın iptal edilmesi kullanıcıların da kafasını bulandırmış, şirketin telefon pazarındaki geleceğinde büyük bir soru işareti belirmişti.

Ancak yaşanan son gelişmeler ABD'nin Huawei'ye karşı tavrında olumlu yönde net bir değişiklik yaptığını ortaya koyuyor. Geçtiğimiz günlerde Intel ve Microsoft tarafından Huawei'ye desteğin süreceği duyurulurken, bugün ise ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Amerika merkezli şirketlerin Huawei’ye ekipman satmaya devam edebileceğini açıkladı.

Trump, 'ulusal güvenlik problemi' oluşturacak bir durumun ortaya çıkmaması durumunda ABD merkezli şirketin Huawei'ye ekipman satışına devam edebileceğini belirtirken, aylardır süren büyük belirsizlik de böylece sona ermişe benziyor.

Her ne kadar Trump'ın bu açıklamasında Google'a özellikle vurgu yapılmadıysa da Android lisans iptali durumunun ortadan kalkması kuvvetle muhtemel görünüyor.

Diğer yandan telefon sahipleri için önemli bir uyarımız daha var: Huawei telefonlar EMUI 9.1 güncellemesi alıyor. Pek çok performans iyileştirmesi, GPU Turbo 3.0 desteği ile telefonları değiştirecek güncelleme bakın hangi telefonlara yüklenecek?

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