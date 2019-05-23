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Huawei tarih verdi: Yeni sistem geliyor

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşında amborgolu ürünler arasına giren Huawei'ye işletim sistemi desteğini kesen Google'ın kararının ardından Çinli dev yeni kararını açıkladı. Huawei, Google tarafından geliştirilen işletim sistemlerinin kullanılamayacak olması halinde kendi işletim sistemini bu yıl içinde hazır olacağını açıkladı.

Huawei tarih verdi: Yeni sistem geliyor

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşında amborgolu ürünler arasına giren Huawei'ye işletim sistemi desteğini kesen Google'ın kararının ardından Çinli dev yeni kararını açıkladı. Huawei, Google tarafından geliştirilen işletim sistemlerinin kullanılamayacak olması halinde kendi işletim sistemini bu yıl içinde hazır olacağını açıkladı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 13:25
Huawei tarih verdi: Yeni sistem geliyor

Çinli telekomunikasyon devi Huawei akıllı telefon, tablet gibi ürünlerinde Google veya Microsoft tarafından geliştirilen işletim sistemlerinin kullanılamayacak olması halinde kendi işletim sistemini bu yıl içinde hazır olacağını duyurdu.

Açıklamada bulunan Huawei yöneticisi, yeni işletim sisteminin yazımının devam ettiğini ve ürünün 2019 dördüncü çeyrekte tamamlanmasını beklediklerini vurguladı.

ÇİN DIŞINDAKİ PAZARLAR İÇİN DE TARİH VERDİ
Çin dışındaki pazarlar için yeni işletim sistemi için 2020 ilk veya ikinci çeyrekte kullanılabilir hale gelecek.
Bilindiği üzere geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump hükümeti tarafından alınan karar gereği, içlerinde Huawei'nin de olduğu 70 kadar şirket kara listeye alınmış, ABD'de üretilen ürünlerden ve hizmetlerden aksi yönde bir karar olmadığı müddetçe yararlanamayacakları açıklanmıştı. Google da Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin ABD tarafından kara listeye alınmasının ardından, Huawei kullanıcılarının Google ürünlerine olan erişimini askıya aldığını duyurmuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 23.05.2019 13:32
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