Huawei, ABD’ye dava açıyor

Huawei'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:



ABD’li milletvekilleri geçen yaz HUAWEI'yi hedef alan bir yargısız infaz yasası çıkardı. 2019 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, belirli HUAWEI ekipmanlarına geniş bir yasak koyuyor: Federal kurumlar bunları tedarik edemez, federal müteahhitler kullanamaz ve federal kredi ve hibe alıcıları, HUAWEI ekipmanlarını satın almak için devlet fonlarını kullanamaz.

Savunma sekreteri, “makul bir şekilde inanıyorsa”, Çin hükümetine ait olmaları, kontrol edilmeleri veya başka bir şekilde bağlı olmaları durumunda bu yargısız infaz diğer şirketler için de geçerli oluyor. Ancak bu ceza, doğrudan ve kalıcı olarak, temyiz veya itiraz hakkı olmadan yalnızca HUAWEI'ye uygulanıyor.

Dahası bu yargısız infaz, HUAWEI'ye suçlamaları reddetme, savunmasında delil sunma veya tarafsız hakemlerin gerçeği ortaya çıkartmak için diğer prosedürlerden faydalanma imkânını sağlamıyor. Aksine yasa, HUAWEI’i suçlu ilan ediyor ve HUAWEI’yi ABD pazarından çıkarmak amacıyla net kısıtlamalar getiriyor. Bu durum, ABD Anayasasının yasakladığı, “yasama organının yargılaması” dayatmasıdır.

Anayasal olsa bile bu durum, ulusal güvenliği geliştirmek ya da hükümet bilgi ağlarının güvenliğini güçlendirmek için çok az işe yarayacak. Bu yargısız infaz yasası, Çin bileşenlerini veya yazılımını kullanan ekipmanlardan kaynaklanan iddia edilen küresel tedarik zinciri risklerini ele almıyor; sadece HUAWEI'yi hedefliyor. Federal kurumların HUAWEI ekipmanını kullanmaya devam etmesini bile engellemiyor; yalnızca yeni alımları yasaklıyor. Ayrıca, Çin hükümetinin diğer büyük telekomünikasyon şirketleri ile ortak girişimleri tarafından üretilen ekipmanların kullanımına da herhangi bir kısıtlama getirmiyor.

2019 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, Amerika Birleşik Devletleri'nin teknolojik ve ekonomik çıkarlarını önemli biçimde baltalıyor. HUAWEI, 5G de dahil olmak üzere ağ anahtarlama ekipmanlarında dünyanın lider şirketi. HUAWEI’nin ABD’de ekipman satma kabiliyetinin kısıtlanması rekabeti azaltıyor, böylece HUAWEI’nin rakiplerinin iş yapmamayı tercih ettiği özellikle ABD’nin kırsal ve taşra bölgelerinde internet hizmetlerine erişim kısıtlanıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki diğer hükümetler, HUAWEI’nin Çin hükümetinin bir aracı olmadığını, HUAWEI’nin siber güvenliği geliştirmek ve en iyi teknolojileri uygun fiyatlarla sağlamak için çalışmak istediğini biliyor. Bu diğer hükümetler, ABD’ye rağmen HUAWEI ile birlikte ilerliyorlar. Amerikan halkının en iyi umudu, ancak hukukun üstünlüğünün kabulüne dayanabilir.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA