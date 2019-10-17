HONOR’dan Vodafone Kaçmaz Kırmızı Günleri’ne Özel Fırsatlar!

HONOR, Vodafone ile olan işbirliği kapsamında 5 cihazıyla birlikte Vodafone Kaçmaz Kırmızı Günleri kampanyasında. HONOR 20, HONOR 8X, HONOR 8C ve HONOR 8S Efsane Günler kampayasına özel fırsatlarla Vodafone Mağazaları ve Vodafone Online Mağaza’da.

Türkiye, 14 Ekim – Teknolojiyi gençlerin ihtiyaçlarına adapte etmek için HUAWEI Technologies çatısı altında kesintisiz Ar-Ge çalışmalarıyla değer yaratan HONOR, rekabetçi kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Vodafone işbirliğinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında HONOR’un N serisi, X serisi, C serisi ve S serisi ürünleri Kaçmaz Kırmızı Günleri’nde yerini aldı.

Vodafone Kaçmaz Kırmızı Günleri

Kaçmaz Kırmızı Günleri kapsamında firmanın amiral gemisi HONOR 20, HONOR Band 5 hediyesiyle birlikte795 TL yerine 735 TL’ye 12 ay tarifeye ek ödemelerle sadece Vodafone Online Mağaza’dan satın alınabiliyor. Damla Çentiğiyle HONOR 8S 125 TL yerine 115 TL’ye 12 aylık ek ödemelerle, ön taraftaki ikinci flaşıyla HONOR 8C 155 TL yerine 135 TL’ye 12 aylık ek ödemelerle tüm Vodafone Mağazaları’nda tüketici ile buluşurken, büyük ekranı ve çerçevesiz tasarımıyla dikkat çeken HONOR 8X 188 TL yerine 168 TL’ye 12 aylık ek ödemelerle sadece Vodafone Online Mağaza’da yer alıyor. Vodafone Online Mağaza’ya vodafone.com.tr adresinden ya da “Vodafone Yanımda” uygulamasından erişilebiliyor.

Ürün satış linki: https://www.vodafone.com.tr/telefonlar/Honor?icmp=quicklink-main-allvisitors-eshop-optimization-0519

HONOR 20 Band 5 Hediyesiyle

Üst düzey teknolojiyi şıklık ve ergonomiyle birleştiren HONOR 20, yapay zeka destekli Ultra Netlik ve Süper Gece moduna sahip olan 48 MP dört kamera sistemiyle öne çıkıyor. HONOR 20, gelişmiş bir algoritma kullanan yapay zeka destekli Süper Gece moduyla parlaklığı artırıp, görüntüdeki kumlanmayı en aza indiriyor ve renkleri daha iyi koruyarak gece çekimlerinde ultra netlik sağlıyor. Kirin 980 yonga seti ve 6 GB RAM sayesinde performanstan ödün vermeyen cihaz, 6.26 inç geniş ekranı ve ekran içi kamerasıyla büyük kullanım kolaylığı sağlıyor.

HONOR 8X Özellikleri

HONOR 8X ise çerçevesiz 6,5 inç büyüklüğü ve FHD+ (1080X2340) çözünürlüğündeki geniş ekranıyla daha sinematik ve detaylı bir görüntü vadediyor. Modern, şık ve estetik bir görünüme sahip olan HONOR 8X, yapay zeka desteğine sahip 20 MP + 2 MP kamera teknolojisi ile sadece gece değil, süper gece modu sayesinde karanlık ortamda da harika fotoğraflar çekilmesini mümkün kılıyor. 8 çekirdekli Kirin 710 yonga setine sahip olan cihaz ile Player Unknown’s Battleground, Mobile Legends ve Crossfire gibi performans isteyen oyunlar yumuşak ve sorunsuzca çalışıyor.

HONOR 8C Özellikleri

HONOR 8C üzerinde bulunan 4000 mAh gücündeki pili ile ortalama 2 gün kullanım imkânı sunuyor. Telefon tam dolu pil ile 12.5 saat video oynatma, 50 saat de müzik dinleme imkânı sunuyor. Ürün 6.26 inçlik kedigözü tasarımlı çentikli FullView muhteşem bir ekrana sahip. Honor 8C, 5.5 inçlik bir gövdeye 6.26 inçlik bir ekran sığdırıyor. 19:9 oranına sahip olan bu ekran 1520 x 720 piksel çözünürlük ile her türlü beklentiyi karşılıyor.

HONOR 8S Özellikleri

HONOR 8S modeli, IPS panelli, HD+ (1520X720) çözünürlüğe sahip damla çentikli ve 5,71 inç genişliğindeki ekranıyla dikkat çekiyor. Daha fazla ışık yakalayabilmesi için F/1.8 geniş açıklıklı lens kullanan 13 MP arka kamerası düşük ışıklı ortamlarda dahi daha iyi ve keskin fotoğraflar vadediyor. Birden fazla SIM desteğine sahip olan cihaz, 3020 mAh gücünde bataryası ile tüm gün boyunca şarj sıkıntsı olmadan kullanılabiliyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA