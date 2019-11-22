Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
kapalı
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
107102
ALTIN
268.912
DOLAR
5.6992
STERLIN
7.3630
EURO
6.3107
Flaş İddia: Vatandaş Bekçilerden Şikayetçi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 Ek Gösterge Talimatı!
Meclis'ten Geçti! İşte Yeni Vergiler
İş Arayanlar Dikkat! 80 Şehirde Personel Alınıyor! İş İl İl Alım Yapan İş Yeri Sayısı
Son dakika! Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

HONOR 9X ‘Benimizim’ temalı özel kutusuyla 2699 TL’ye satışta! HONOR 9X özellikleri

Global çaptaki satışlarıyla adından bahsettiren HONOR 9X, ülkemizde ‘Benimizim’ temalı Special Edition kutularla satışa sunuldu. Erken davranan kullanıcıları bekleyen özel kutularda HONOR BAND 5 akıllı bileklik hediyesi çıkacak.

HONOR 9X ‘Benimizim’ temalı özel kutusuyla 2699 TL’ye satışta! HONOR 9X özellikleri

Global çaptaki satışlarıyla adından bahsettiren HONOR 9X, ülkemizde ‘Benimizim’ temalı Special Edition kutularla satışa sunuldu. Erken davranan kullanıcıları bekleyen özel kutularda HONOR BAND 5 akıllı bileklik hediyesi çıkacak.

22 Kasım 2019 Cuma 10:08
HONOR 9X ‘Benimizim’ temalı özel kutusuyla 2699 TL’ye satışta! HONOR 9X özellikleri

HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR merakla beklenen HONOR 9X modelini bugün itibarıyla Vodafone Online Mağaza, Vodafone Yanımda uygulaması, Vatan Bilgisayar, Hepsiburada, Trendyol, Gitti Gidiyor ve N11 üzerinden 2699 TL fiyat etiketiyle satışa sundu. Ürün çok yakında Turkcell ve A101’de de yerini alacak.

4 farklı personayı ifade eden özel tasarım kutularda özel hediyelerle

Gençlerin farklı yaşam biçimlerini ve tarzlarını yansıtan, her biri farklı tasarıma sahip dört özel sürüm kutuda HONOR 9X’i ilk satın alan kısıtlı sayıda kullanıcıyı, akıllı telefonun yanı sıra HONOR Band 5 akıllı bileklik ve kutunun temasına uygun bir pin hediyesi bekliyor.

Satış Linkleri:

Vodafone, Vatan BilgisayarHepsiburadaTrendyol, n11

HONOR 9X özellikleri

6.59 inç’lik FullView ekranda 2340 x 1080 çözünürlük sunan HONOR 9X,16.7 milyon renk ve 391 ppi oranıyla canlı ve detaylı görseller sunuyor. Göz yorgunluğunun önüne geçmek için de TÜV Rheinland sertifikalı Mavi Işık Filtresi bulunduruyor.

Ön kamerası için ekrandan yer çalmayan, bunun yerine kasanın içerisine gizlenmiş Pop-up ön kamera dışında arkasında da üç farklı kamera barındıran HONOR 9X, fotoğraf ve video çekmeyi sevenler için de farklı özellikleri bir arada barındırıyor. 48 MP yapay zekalı ana kamerasıyla başarılı gece çekimleri yaparken, video stabilizasyonu ile de en akıcı videoları çekmek mümkün oluyor. Hemen altında yer alan 8 MP süper geniş açılı kamera manzaraları en ince detayına kadar görmenizi sağlıyor. 2 MP’lik derinlik kamerası ise son dönemin popüler Bokeh efektini oluşturmak için kullanılıyor.

Tasarım ve işlevsellik bir arada

Dinamik X temalı Safir Mavisi ve şık görünümlü Gece Siyahı renkleriyle kullanıcıların karşısına çıkan HONOR 9X, 4000mAH değerindeki bataryasıyla gün boyu yeten pil ömrü sağlıyor. HONOR 9X tüm bu özellikleri ve dahasıyla, özellikle genç kitlenin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Anahtar Kelimeler:
honor 9x benimizim temalı özel kutusuyla 2699 tl ye satışta honor 9x özellikleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Telegram Kurucusu: WhatsApp'ı Hemen Silin Çünkü...
Telegram Kurucusu: WhatsApp'ı Hemen Silin Çünkü...
Dokunma hissini sanal ortama aktaran 'akıllı deri' geliştirildi!
Dokunma hissini sanal ortama aktaran 'akıllı deri' geliştirildi!
Twitter, yeni 'yanıt' özelliğini duyurdu!
Twitter, yeni 'yanıt' özelliğini duyurdu!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim