honor 7s iki farklı renk seçeneğiyle a101 e geliyor

5,45 inç’lik FullView ekranı, 3000mAh gücünde bataryası ve Özçekim flaşıyla ön plana çıkan HONOR 7S, Android 8.1 işletim sistemiyle sunuluyor.

Teknolojiyi gençlerin ihtiyaçlarına adapte etmek için HUAWEI Technologies çatısı altında kesintisiz Ar-Ge çalışmalarıyla değer yaratan HONOR, ilgi çeken kampanyalarına bir yenisini daha ekliyor. İlgi çeken modeli HONOR 7S’i, A101’in 7 Kasım haftalık bülteninde 799 TL fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunuyor.

5.45 inç’lik FullView ekran, 1440x720 piksel çözünürlük ve 3000mAH gücünde bataryaya sahip olan HONOR 7S, LED flaşlı ve 13 megapiksellik bir arka kameraya sahip. Arkasındaki LED flaşa ek olarak birçok telefonda bulunmayan ve ön tarafta yer alan LED flaşı sayesinde muhteşem özçekim fotoğraflar sağlayan telefon, 5 megapiksellik ön kamerasıyla da bu özçekimlere net şekilde sahip olmanızı mümkün kılıyor. 2GB RAM ve 16 GB depolama alanı barındıran HONOR 7S, gücünü 4 çekirdekli MT6739 işlemcisinden alıyor. Honor 7S, ilgi çekici mavi ve siyah seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

A101’e özel bu HONOR 7S fırsatı, 7 Kasım tarihinden itibaren A101 marketlerinde ve çevrimiçi mağazada yer alacak.

HONOR 7S teknik özellikleri

5,45 inç FullView 1440×720 piksel

18 : 9ekran oranı

2 GB RAM

16 GB depolama

4 çekirdekli MTK MT6739 işlemci

13 MP f/2,2 ana kamera

5 MP ön kamera

LED Özçekim Flaşı

Android 8.1 işletim sistemi

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