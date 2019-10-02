HONOR 10 Lite, Segment Lideri 24 MP Özçekim Kamerasıyla Sadece 1399 TL’ye A101’de!

Teknolojiyi gençlerin ihtiyaçlarına adapte etmek için HUAWEI Technologies çatısı altında kesintisiz Ar-Ge çalışmalarıyla değer yaratan HONOR, yapay zekâ destekli 24 MP özçekim kamerası ve 3.400 mAh kapasiteye sahip bataryasıyla öne çıkan HONOR 10 Lite akıllı telefonun 3 Ekim günü itibarıyla 1.399 TL kampanya fiyatla Türkiye’nin dört bir yanındaki A101 mağazalarında ve internet sitesinde satışa çıktığını duyurdu.

Tasarımında gökyüzünden ilham alınan HONOR 10 Lite, 6,21 inç boyutundaki damla çentik Full HD+ ekranında yüzde 90’ı aşan ekran / gövde oranı sunuyor. Cihazın ön yüzünde bulunan 24 MP özçekim kamerası, her fotoğrafın en iyi şekilde çekilmesi için yapay zekâ teknolojisinden faydalanıyor. Bu sayede cilt düzeltme, yüz zayıflatma, ışık ve gölge efekti ya da göz büyütme gibi pek çok farklı işlem anlık olarak fotoğrafa uygulanabiliyor.

Telefonun arka yüzünde ise geliştirilmiş 13 MP + 2 MP yapay zekalı çift kamera bulunuyor. Geniş açıklığa sahip objektif sayesinde düşük ışık koşullarında dahi en iyi pozları yakalamak mümkün oluyor. Yapay zekâ özelliği sayesinde 22 farklı senaryo arasında tanıma yapabilen arka kamera, ayrıca Süper Gece Çekimi modunda titreşimi önleyerek gece vakti de net ve parlak görüntüler elde etmeyi sağlıyor.

Kirin 710 yonga setiyle güçlenen HONOR 10 Lite, 32 GB depolama alanı ve 3 GB RAM bellek özellikleriyle 3 Ekim 2019 Perşembe günü A101 mağazalarında 1.399 TL fiyat etiketiyle teknoloji meraklılarının beğenisine sunuluyor.

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