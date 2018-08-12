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Holding Sahibinden Bakan Albayrak'a Teklif : Twitter'a T.C. Kimlik No İle Girilsin!..

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ilginç bir teklif geldi.

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Holding Sahibinden Bakan Albayrak'a Teklif : Twitter'a T.C. Kimlik No İle Girilsin!..

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ilginç bir teklif geldi.

12 Ağustos 2018 Pazar 20:04
Holding Sahibinden Bakan Albayrak'a Teklif : Twitter'a T.C. Kimlik No İle Girilsin!..

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ilginç bir teklif geldi.

Bazı dönemlerde erişim engeli ile karşılaşan sosyal medya platformu Twitter için Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a tartışma yaratacak bir teklifte bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, cuma günü iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısına katılan Murat Ülker, burada Twitter kullanımıyla ilgili bir öneride bulundu. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Murat Ülker'in, Bakan Berat Albayrak'a, 'Twitter'a TC kimlik numarasıyla girilsin' önerisinde bulunduğunu aktardı. Murat Ülker'in, bu konuda Almanya'yı örnek gösterdiği belirtilerek, "TC kimlik numarası veya telefon numarası verilmeden hesap açılması sorumsuzluk, hatta suça azmettiriciliktir. Herkes o ortamı serbest küfür kürsüsü sanıyor" dediği aktarıldı.

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Son Güncelleme: 12.08.2018 20:58
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