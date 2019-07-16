Herkesin merak ettiği yaşlandırma programı FaceApp

İnsanların en çok arattığı uygulama haline gelen yaşlandırma programı Faceappuygulamasını sizin için derledik. "Yaşlandırma programının adı ne?" ya da "Faceapp nasıl indirilir?" diye merak ediyorsanız, işte Faceapp indirme linki...

Son zamanlarda herkes popüler hale gelen fotoğrafın yaşlandırılmış halini ve cinsiyet değişikliği yapılan halini gösteren programı merak ediyor? Peki programın adı ne? İşte tüm detaylar...

Yaşlandırma Programı FaceApp

Sosyal medya da adeta bir akım haline gelen yaşlandırma tekniği ile fotoğrafının yaşlandırılmış hali adeta paylaşım rekorları kırıyor.

Herkes programın adını ve başka ne gibi özelliklerinin olduğunu merak ederken, tüm detayları sizin için haberimizde topladık.

Instagram, Snapchat gibi sosyal medya uygulamalarında insanlar yüzlerine efekt yaparak fotoğrafını paylaşıyordu. Bir çok efektle birlikte bu sosyal medya uygulamalarına yeni bir uyulama daha eklendi.

IOS ve Android tabanlı telefonların yanı sıra web üzerinden de kullanılabilen FaceApp uygulaması, kullanıcıların yeni gözdesi olmuş durumda...

Öyleki sosyal medyada herkes bu uygulama ile yaşlandırma efekti veren programı kullanarak fotoğrafını paylaşıyor.

FaceApp uygulamasında ise sadece yapşlandırma tekniği yok, fotoğrafınızı eklediğinizde kadınsanız erkeğe, erkekseniz kadına çevirebiliyor.

Sadece bunlarla da sınırlı değil; saç renginizi, saç şeklinizi sakallı sakalsız halini merak edenler de bu uygulamaya başvuruyor.

YAŞLANDIRMA PROGRAMI NEDİR?

Yaşlandırma programı, Faceapp adlı uygulama içinde yer alan bir efektir. Bu uygulamayı cep telefonunuza Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Fotoğraflarınıza erişim izni vermeniz gerekmektedir. Uygulamanın bazı kısımları ücretsiz. programı indirmek için Google Play Store ve AppStore arama kısmına Faceapp yazmanız yeterli olacaktır.

FACEAPP UYGULAMASI NASIL KULLANILIR

Düzenleyin

• Etkileyici filtrelerle kullanıma hazır Hollywood selfie'leri

• Saç rengini ve stilini değiştirin

• Mükemmel görünen gece veya gündüz makyajı uygulayın

• Mükemmel sakal/bıyık tarzınızı bulun

Güzel gülümsemeler ekleyin

• Tek bir dokunuşla arka planı değiştirin

• Renk filtreleri, mercek bulanıklaştırma ve diğer birçok özelliği kullanın

Eğlenin

• Cinsiyet değiştirme

• Yapay Zekanın sizin için en uygun saç stilini ve rengini bulmasına izin verin

• Yaşınızı değiştirin

• İlginç dövmeler ekleyin

• Yapay Zekanın sizin için en uygun stili bulmasına izin verin

• Hitman, Heisenberg filtrelerinin yanı sıra aklınızı başınızdan alacak daha bir sürü dönüştürme özelliğine göz atın

Faceapp nasıl indirilir? Faceapp indir

IOS ve Android tabanlı telefonlarda bulunan AppStore ve Google Play'e girerek bu uygulamayı indirebilirsiniz. Kullanışlı arayüzü bulunan programda giriş yaptıktan sonra var olan bir fotoğrafınızı ekleyerek ya da hemen bir fotoğraf çekerek uygulamayı kullanabilirsiniz...

Sosyal medyada güldüren cevaplar

Bu uygulamanın adı merak edilirken, sosyal medya da 'Yaşlandırma programının adı bilen var mı?' sorusuna verilen cevaplar ise güldürdü.

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