Herkes Çok Beğenecek! Whatsapp Mesajlarında Sistem Değişiyor!

Whatsapp'ın mesajlaşma alışkanlıklarını değiştirecek özelliği beta sürümü ile ortaya çıktı. Yabancı teknoloji bloglarında yer alan bilgilere göre, Whatsapp 10 farklı bildirim seçeneği özelliğini hayata geçirmek için çalışmaları hızlandırdı.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, telefonunuza baktığınızda ekranınızda okunmamış onlarca mesajdan kurtulmanızı sağlayacak. Whatsapp, tarafından hayata geçirilecek yeni uygulamayla birlikte kişiler farklı kategorilere alınabilecek ve burada mesaj öncelik sırası belirlenebilecek.

Öncelik verilen kişilerin mesajları ana ekranda görülürken, önemsiz olarak nitelendirilen kişilerin mesajları ana ekranda yer almayacak. Yeni özelliğin 'Sessize Alma' özelliğinden farklı olacağı, kişilerin bloklanmayacağı fakat mesajlarının görünmeyeceği belirtiliyor.

Whatsapp'ın çok az bilinen özellikleri için TIKLAYIN.

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