Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Herkes Çok Beğenecek! Whatsapp Mesajlarında Sistem Değişiyor!

Whatsapp'ın mesajlaşma alışkanlıklarını değiştirecek özelliği beta sürümü ile ortaya çıktı. Yabancı teknoloji bloglarında yer alan bilgilere göre, Whatsapp 10 farklı bildirim seçeneği özelliğini hayata geçirmek için çalışmaları hızlandırdı. 

banner396

Herkes Çok Beğenecek! Whatsapp Mesajlarında Sistem Değişiyor!

Whatsapp'ın mesajlaşma alışkanlıklarını değiştirecek özelliği beta sürümü ile ortaya çıktı. Yabancı teknoloji bloglarında yer alan bilgilere göre, Whatsapp 10 farklı bildirim seçeneği özelliğini hayata geçirmek için çalışmaları hızlandırdı. 

26 Ocak 2018 Cuma 14:27
Herkes Çok Beğenecek! Whatsapp Mesajlarında Sistem Değişiyor!

Herkes Çok Beğenecek! Whatsapp Mesajlarında Sistem Değişiyor!

Whatsapp'ın mesajlaşma alışkanlıklarını değiştirecek özelliği beta sürümü ile ortaya çıktı. Yabancı teknoloji bloglarında yer alan bilgilere göre, Whatsapp 10 farklı bildirim seçeneği özelliğini hayata geçirmek için çalışmaları hızlandırdı. 

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, telefonunuza baktığınızda ekranınızda okunmamış onlarca mesajdan kurtulmanızı sağlayacak. Whatsapp, tarafından hayata geçirilecek yeni uygulamayla birlikte kişiler farklı kategorilere alınabilecek ve burada mesaj öncelik sırası belirlenebilecek. 

Öncelik verilen kişilerin mesajları ana ekranda görülürken, önemsiz olarak nitelendirilen kişilerin mesajları ana ekranda yer almayacak. Yeni özelliğin 'Sessize Alma' özelliğinden farklı olacağı, kişilerin bloklanmayacağı fakat mesajlarının görünmeyeceği belirtiliyor. 

Whatsapp'ın çok az bilinen özellikleri için TIKLAYIN

Teknoloji haberleri , ekonomi haberleri, memur atamaları ve daha da fazlası kpss cafe ile cebinizde. Gelişmeleri yakından takip etmek için kpsscafe mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.01.2018 14:55
Anahtar Kelimeler:
WhatsAppWhatsapp MesajWhatsapp Mesajlarında Sistem Değişiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Whatsapp'dan Yeni Uygulama ! Yakında Türkiye'ye de Geliyor
Whatsapp'dan Yeni Uygulama ! Yakında Türkiye'ye de Geliyor
Eski Sevgilisini İnternette Gizlice Takip Edenlere Kötü Haber! Güncelleme Geliyor
Eski Sevgilisini İnternette Gizlice Takip Edenlere Kötü Haber! Güncelleme Geliyor
İnternette Yeni Trend 'Bunlar Salak Mı?' Dedirtiyor! Bakın Ne Yiyorlar
İnternette Yeni Trend 'Bunlar Salak Mı?' Dedirtiyor! Bakın Ne Yiyorlar

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim