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Her 10 Netflix kullanıcısından 8'i RTÜK etkisiyle Netflix'i bırakabilir

Geçen haftadan bu yana gündemin en önemli konularından birisi RTÜK’ün internet yayıncıları için aldığı karar. Resmi düzenleme gereği RTÜK, Netflix gibi platformlardaki içerikleri de düzenleme yetkisine sahip oldu. Webtekno'nun anketine göre, kullanıcıların yüzde 78'i RTÜK denetimi nedeniyle Netflix ve BluTV gibi servisleri bırakabilir.

Her 10 Netflix kullanıcısından 8'i RTÜK etkisiyle Netflix'i bırakabilir

Geçen haftadan bu yana gündemin en önemli konularından birisi RTÜK’ün internet yayıncıları için aldığı karar. Resmi düzenleme gereği RTÜK, Netflix gibi platformlardaki içerikleri de düzenleme yetkisine sahip oldu. Webtekno'nun anketine göre, kullanıcıların yüzde 78'i RTÜK denetimi nedeniyle Netflix ve BluTV gibi servisleri bırakabilir.

11 Ağustos 2019 Pazar 06:14
Her 10 Netflix kullanıcısından 8'i RTÜK etkisiyle Netflix'i bırakabilir

TV kanallarından çok daha etkili olmaya başlayan isteğe bağlı yayın platformları, internet üzerinden milyonlarca insana ulaşıyor. Kullanıcılar bu platformlarda, kendi istekleriyle film ya da diziler izliyor, izleme alışkanlıklarına göre kişiselleştirilmiş öneriler alıyorlar.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından geçen yıldan bu yana üzerinde çalışılan bir düzenleme ise 1 Ağustos 2019'da resmiyete kavuştu. Kurum, internet yayınlarını da TV yayınları gibi denetleme hakkına kavuştu. Henüz Netflix ya da BluTV gibi platformların içeriklerine müdahale edilmedi, ancak zamanla edileceği de kesinleşti.

Webtekno konuyu yakından takip eden okuyucularına bir soru yöneltip getirilen denetimin, isteğe bağlı platformlardan ayrılmalarına sebep olup olmayacağını sordu. Toplamda 15 bin 155 kişi soruya yanıt verdi.

webtekno'nun anketindeki soru “RTÜK denetimi nedeniyle Netflix ve BluTV gibi servisleri bırakır mısınız?” şeklindeydi. Sonuç dağılımı şöyle:

  • Evet, üyeliklerimi silerim: %78
  • Hayır, kullanmaya devam ederim: %22 

RTÜK'ten, henüz ilgili platformlara bir düzenleme ya da sakıncalı görünen içerikleri kaldırma talebi yapılmadı. İnternet ortamında ve sosyal medyada olası sansür ihtimalleri, daha denetimin ilk sonuçlarını görmeden ses getirmeye başladı. Anket sonucunda bu düzenlemenin de şimdiden kullanıcıları etkilediği görülüyor.

Netflix’in Türkiye’de 200 bine yakın abonesi bulunuyor. Ankete verilen yanıtların doğrudan sonuca etki edeceğini söylemek zor. Ancak kullanıcıların büyük kısmı, verilere göre RTÜK denetimini hissettiğinde, platformdaki üyeliğini iptal edecek gibi görünüyor. Bu da yabancı bir şirket olan Netflix’in ya da yakında gelecek olan Disney+'ın Türkiye'den çekilme ihtimalini arttırabilir.

BluTV gibi yerli ve ücretli platformlar için de bu anketin sonuçları, daha büyük bir tehlikeyi gösteriyor. Zira yerli kullanıcıya hitap eden yerli platformların başka gelir kaynağı da yok. Puhutv gibi reklam gelirine dayanan platformlarda da reklamların etkisinin, dolayısıyla reklam gelirlerinin düşmesi ihtimali var.

Söz konusu düzenlemenin önce kullanıcı tercihini, sonra da platformları etkileyeceğini görmek güç değil. Anket verilerimiz de bunu doğrulamış oluyor.

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