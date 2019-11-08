Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 22°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103290
ALTIN
269.510
DOLAR
5.7459
STERLIN
7.3624
EURO
6.3380
Kamuda Yeni Düzen! Bazı Kadrolar İptal Edildi Yeni Kadrolar Açıldı!
Ünlü Tiyatro Sanatçısı Hayatını Kaybetti!
Asgari Ücretlileri Şaşırtan Yumurta Hesabı!
Erdoğan, 3 mahkumun cezasını affetti
ÖSYM Duyurdu: 2019-ALES/3 Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

Hepsiburada HONOR Online Mağazası Muhteşem Fırsatlarla Açıldı

Kullanıcılara özel kampanyalar ve daha esnek fiyatlar sunacak HONOR Online Mağazası, Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada’da bugün kullanıcılarla buluşuyor. Açılış kapsamında neredeyse tüm HONOR telefonlarda Band 5 veya Band 4 hediye; HONOR Online Mağaza, 8-11 Kasım tarihleri arasında özel bir kampanya ile müşterilerine çok özel hediyeler sunuyor.

Hepsiburada HONOR Online Mağazası Muhteşem Fırsatlarla Açıldı

Kullanıcılara özel kampanyalar ve daha esnek fiyatlar sunacak HONOR Online Mağazası, Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada’da bugün kullanıcılarla buluşuyor. Açılış kapsamında neredeyse tüm HONOR telefonlarda Band 5 veya Band 4 hediye; HONOR Online Mağaza, 8-11 Kasım tarihleri arasında özel bir kampanya ile müşterilerine çok özel hediyeler sunuyor.

08 Kasım 2019 Cuma 13:05
Hepsiburada HONOR Online Mağazası Muhteşem Fırsatlarla Açıldı

Teknolojiyi gençlerin ihtiyaçlarına adapte etmek için HUAWEI Technologies çatısı altında kesintisiz Ar-Ge çalışmalarıyla değer yaratan HONOR, resmi online mağazasını, Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada üzerinde 8 Kasım itibarıyla açtı.

Açılış kapsamında neredeyse tüm HONOR telefonlarda HONOR Band 5 veya HONOR Band 4 Running hediyesi var HONOR 20’dede ise HONOR Band 5 ve HONOR AM61 hediyesi olacak. Ayrıca kullanıcıları 8-11 Kasım arasında çok özel kampanyalar bekleyecek. HONOR online mağaza ile birlikte Honor Watch Magic, HONOR Flypods Lite, Band 4 Running, HONOR AM61, HONOR Mini Hoparlör Türkiye'de ilk kez satışa çıkıyor.

Açılışa özel hediyeler

Açılış kapsamında 8 Kasım günü online mağazaya özel bir kampanya düzenleyen HONOR, bu kampanyayla birlikte müşterilerine yaptıkları satın alımlarla birlikte çeşitli hediyeler sunuyor. Kullanıcılar, mağaza üzerinden satın aldıkları telefonlarla birlikte, HONOR’un popüler akıllı bileklikleri HONOR Band 5 veya HONOR Band 4 Running’e sahip olacaklar. Ayrıca mağazadan HONOR 20 akıllı telefon alanlara ise, telefonun yanında HONOR Band 5 ve HONOR AM61 Bluetooth kulaklığı da hediye edilecek.

Kampanyalar sürüyor

Bu kampanyanın yanında 8-11 Kasım tarihleri arasında Hepsiburada’da bulunan HONOR Online Mağazası’nı ziyaret eden kulllanıcıları ise her gün yepyeni bir kampanya bekliyor olacak. Bir sonraki günün kampanyası ile ilgili detaylı bilgiler, HONOR Türkiye resmi Instagram ve Facebook hesapları üzerinden duyurulacak.

Online Mağaza ile yeni ürünler satışta

Hepsiburada üzerinde yer alan HONOR Online Mağazası, HONOR’un çeşitli ürünlerini de ilk defa satan mağaza olma özelliğini de taşıyor. Mağazada HONOR’un akıllı saati HONOR Watch Magic, kablosuz kulaklıklar HONOR Flypods Lite ve HONOR AM61, akıllı bileklik HONOR Band 4 Running ve HONOR Mini Bluetooth Hoparlör de ilk defa Türk kullanıcılarla buluşuyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
hepsiburada honor online mağazası muhteşem fırsatlarla açıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
General Mobile, Amazon iş birliği ile İngiltere pazarına açılıyor
General Mobile, Amazon iş birliği ile İngiltere pazarına açılıyor
Bu yıl da en “cool” Teknosa
Bu yıl da en “cool” Teknosa
Yandex’in teslimat robotu Yandex.Rover test sürüşlerine başladı
Yandex’in teslimat robotu Yandex.Rover test sürüşlerine başladı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim