hepsiburada honor online mağazası muhteşem fırsatlarla açıldı

Teknolojiyi gençlerin ihtiyaçlarına adapte etmek için HUAWEI Technologies çatısı altında kesintisiz Ar-Ge çalışmalarıyla değer yaratan HONOR, resmi online mağazasını, Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada üzerinde 8 Kasım itibarıyla açtı.

Açılış kapsamında neredeyse tüm HONOR telefonlarda HONOR Band 5 veya HONOR Band 4 Running hediyesi var HONOR 20’dede ise HONOR Band 5 ve HONOR AM61 hediyesi olacak. Ayrıca kullanıcıları 8-11 Kasım arasında çok özel kampanyalar bekleyecek. HONOR online mağaza ile birlikte Honor Watch Magic, HONOR Flypods Lite, Band 4 Running, HONOR AM61, HONOR Mini Hoparlör Türkiye'de ilk kez satışa çıkıyor.

Açılışa özel hediyeler

Açılış kapsamında 8 Kasım günü online mağazaya özel bir kampanya düzenleyen HONOR, bu kampanyayla birlikte müşterilerine yaptıkları satın alımlarla birlikte çeşitli hediyeler sunuyor. Kullanıcılar, mağaza üzerinden satın aldıkları telefonlarla birlikte, HONOR’un popüler akıllı bileklikleri HONOR Band 5 veya HONOR Band 4 Running’e sahip olacaklar. Ayrıca mağazadan HONOR 20 akıllı telefon alanlara ise, telefonun yanında HONOR Band 5 ve HONOR AM61 Bluetooth kulaklığı da hediye edilecek.

Kampanyalar sürüyor

Bu kampanyanın yanında 8-11 Kasım tarihleri arasında Hepsiburada’da bulunan HONOR Online Mağazası’nı ziyaret eden kulllanıcıları ise her gün yepyeni bir kampanya bekliyor olacak. Bir sonraki günün kampanyası ile ilgili detaylı bilgiler, HONOR Türkiye resmi Instagram ve Facebook hesapları üzerinden duyurulacak.

Online Mağaza ile yeni ürünler satışta

Hepsiburada üzerinde yer alan HONOR Online Mağazası, HONOR’un çeşitli ürünlerini de ilk defa satan mağaza olma özelliğini de taşıyor. Mağazada HONOR’un akıllı saati HONOR Watch Magic, kablosuz kulaklıklar HONOR Flypods Lite ve HONOR AM61, akıllı bileklik HONOR Band 4 Running ve HONOR Mini Bluetooth Hoparlör de ilk defa Türk kullanıcılarla buluşuyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA