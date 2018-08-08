Hangi Bakanın Ne Kadar Takipçisi Var!..

Sosyal medya hayatımızın her anını meşgul eder hale geldi. Haberleri ve gelişmeleri artık an be an sosyal medya üzerinden takip ediyoruz. Sosyal medya platformları içerisinde en popüler mecra olan Twitter'da haberleri ve gelişmeleri takip etmek için en ideal mecralardan biri... Hal böyle olunca devlet-i erkanda sosyal medyanın gücünü kullanıyor ve bilgilendirmek için, duyuruları daha fazla kişiye ulaştırmak için sosyal medyayı kullanıyor. KPSS CAFE olarak merak ettik ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin yeni bakanlarının ne kadar takipçisi var araştırdık. İşte bakanların takipçi sayıları;

ADALET BAKANI ALBÜLHAMİT GÜL : 667.712 takipçisi bulunuyor. Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül 958 hesabı takip ediyor.

Etkinliklerini ve ziyaretlerini takipçileriyle paylaşan Adalet Bakanı spor dünyası ile ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyor.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEEYMAN SOYLU : 2.354.354 takipçisi bulunuyor. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu 603 hesabı takip ediyor.

Katıldığı etkinlikleri, yaptığı ziyaretleri sık sık takipçileri ile paylaşan İçişleri Bakanı Bakanlıktan yapılan duyuruları ve ilanları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR : Geçtiğimiz günlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın Sosyal Medya Danışmanı Hulusi Akar'ın sosyal medya hesabı bulunmamaktadır açıklaması yapmştı. Hulusi Akar sosyal medya kullanmayan tek bakanımız.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI PROF.DR.ZİYA SELÇUK : 317.130 takipçisi bulunuyor. 2010 yılının Ekim ayından bu yana Twitter'ı aktif bir şekilde kullanan Milli eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk 190 hesabı takipe diyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklal-maları takipçileri ile paylaşan Milli Eğitim Bakanı aynı zamanda sosyal medyada eğitim ile ilgili iyi ada kötü yapılmış paylaşımları da reetwet ederek örnek davranış sergiliyor.

SAĞLIK BAKANI DR.FAHRETTİN KOCA: 81.621 takipçisi bulunuyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca 19 hesabı takip ediyor. Twitter hesabını 24 haziran seçimlerinden sonra Sağlık Bakanı olarak atandıktan sonra kullanmaya başlayan Fahrettin Koca, katıldığı etkinlikler ve yaptığı ziyaretlere ilişkin paylaşımlar yapıyor.

TABİİ VE ENERJİ KAYNAKLARI BAKANI FATİH DÖNMEZ: 44.203 takipçisi bulunuyor. Bakan Fatih Dönmez 54 hesabı takip ediyor. Eylül 2011'den bu yana Twitter kullanan Bakan, yaptığı ziyaretleri ve katıldığı etkinlikleri takipçileri ile paylaşıyor.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM : 45.443 takipçisi bulunuyor. 48 hesabı takip ediyor. 2013 yılından bu yana Twitter hesabı bulunan Bakan Murat Kurum etkinlikler ve ziyaretler ile ilgili paylaşımlar yapıyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY: 18.701 takipçisi bulunuyor. 19 hesabı takip ediyor. Bakan Ersoy'da bakan olduktan sonra Twitter kullanmaya başladı.Katıldığı etkinlikler ve ziyaretleri takipçileri ile paylaşıyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. MEHMET KASAPOĞLU : 46.328 takipçisi bulunuyor. Yalnızca 4 hesabı takip eden Bakan Kasapoğlu ziyaretler ve etkinlikler ilgili paylaşımlar yapıyor.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK : 902.584 takipçisi bulunuyor. Sadece Kayınpederi Recep Tayyip Erdoğan ve kayınvalidesi Emine Erdoğan'ı takip eden Berat Albayrak 2015 yılından bu yana twitter kullanıyor. Etkinlik ve ziyaret paylaşımlarının dışında bakanlıkların duyurularını da takipçileri ile paylaşıyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI MEHMET CAHİT TURAN : Twitter kullanmıyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU : 1.243.451 takipçisi bulunuyor. Bakan Çavuşoğlu 165 hesabı takip ediyor. Katıldığı televizyon programlarını ve etkinlikleri paylaşan Bakan Çavuşoğlu 2010 yılından bu yana twitter kullanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk : 50.844 takipçisi bulunuyor. 224 hesabı takip eden Bakan Selçuk'da bakan olduktan sonra Twitter kullanmaya başlayan isimlerden.

TARIM VE ORMAN BAKANI DR. BEKİR PEKDEMİRLİ : 60.223 takipçisi bulunuyor. 22 hesabı t akip eden Bakan Pekdemirli etkinlikleri ve yaptığı ziyaretleri takipçileri ile paylaşıyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK : 283.706 takipçisi bulunuyor. 918 hesabı takip eden Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı ilgilendiren konuları takipçileri ile paylaşıyor.

TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN : 19.986 takipçisi bulunuyor. 50 hesabı takip ediyor. Bakan olduktan sonra Twitter kullanmaya başladı.

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