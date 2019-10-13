Halkbank Online Sınavına Giremeyen Adaylar Ne Yapacak?

1933 yılından bu yana hizmet veren banka, küçük ve orta ölçekli işletmeler için “esnaf” bankası olarak da bilinmektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmelere finansal destek sunan, “Halkın bankası” olarak bilinen Halkbank, ilk defa “online banka sınavı” düzenleyerek personel alımı yapmak için adım atmıştı. İşe alımların gerçekleştirileceği pozisyon işe gişe görevlisi idi.

Halkbank, 6 Eylül tarihinde online sınava katılmak isteyen adayların başvurularını toplamaya başlamıştı. Adaylardan istenen şartlar arasında; 1990 ve sonrası doğumlu olmak, bankacılık mesleğiyle ilgili lisans bölümlerinden mezun ve 4 yıllık eğitimini tamamlamış olmak, erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak ya da 30 Nisan 2020 yılına kadar tecil ettirmek, personel alımı yapılacak olan illerde ikamet etmek bulunmaktaydı.

13 Ekim Pazar günü saat 14.00’da, yani bugün, gerçekleştirilecek olan sınavda pek çok adayın sınava giremediği ve adayların sınava giremediği için bankaya pek çok şikayette bulunduğu öğrenildi. Sınav gününe kadar adaylara yeterli bilgi verilmemesi, sınavın nasıl gerçekleşeceği hakkında çeşitli bilgilendirmeler yapılmaması ve adayların sınava girememesi üzerine gergin anlar yaşandı.

Halkbank Sınavı Ertelendi mi?

Yaklaşık olarak 45 dakika sürecek olan sınavda böyle bir aksiliğin yaşanması da adayların sosyal medya üzerinde sert bir şekilde tepki vermesine neden oldu. Sınava giremeyen adaylar, kendilerine e-posta yoluyla gönderilen link üzerinden erişim sağlayamadıklarını ve bu durumun bir “skandal” olduğunu dile getirdi.

Halkbank ise bu tepkilere karşı sistemde yaşanan yoğunluk sebebiyle sistemin çöktüğünü bildirdi. Sınava giremeyen adayların tepkisi bankadan yapılan yetersiz açıklamalar sebebiyle daha da büyüdü. Twitter’da “#halkbank” etiketi ile topic trend olan banka sınavın ertelenip ertelenmeyeceği, sınavdan sorunsuz bir şekilde ayrılan adayların sınavlarının geçerli mi yoksa geçersiz mi sayılacağını belirtmedi. Online sınavıyla ilgili sorunlar yaşayan bankadan açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak;bankagazetesi