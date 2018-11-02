Halk Kütüphanesi Hizmetleri Artık e-Devlet Kapısı’nda…

e-devlet uygulamasına her gün yeni hizmetler ekleniyor. Kütüphanem Cepte uygulaması ile kitaplara erişmek artık daha kolay olacak.

e-Devlet Kapısı üzerinden veya “Kütüphanem Cepte” mobil uygulaması aracılığıyla e-Devlet portalına bağlanarak, istediğiniz Halk Kütüphanesine “e-Üyelik” yapabilir, anında “e-kitaplara”erişebilir, katalog taraması yapabilir, ödünç aldığınız kitapların süresini uzatabilir, üyelik bilgilerinizi güncelleyebilir, kayıt yaptırdığınız Halk Kütüphanesini değiştirebilir ve bütün Halk Kütüphanelerinin hizmet bilgilerine erişebilirsiniz.

Halk Kütüphanesine “e-Üyelik” yapmak ve Halk Kütüphanesi Hizmetlerinden faydalanabilmek için tıklayınız.

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