Güvenlik Teknolojilerinde Yeni Bir Dönem Başlıyor

"Tek fiyat, tek kontrat, tek muhatap" sloganıyla sunulan yönetilen hizmetler sayesinde kurumlar kendi işlerine odaklanırken, kesintisiz üst düzey güvenlik hizmeti alıyorlar.

Sensormatic tarafından sunulan ve güvenlik teknolojilerine ilişkin tüm ihtiyaçları kapsayan yönetilen hizmetlerde, ürün tedariğinden montaja, 7/24 servisten bakıma, uzaktan alarm izleme merkezi ile alarma müdahaleden raporlamaya, ihtiyaç halinde sistemleri tam performanslı şekilde kullanabilecek insan kaynağına kadar bir işletmenin tüm güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan çözümler bulunuyor. Kısacası tek ihtiyacı “Güvenlik” olan işletmeler, bu süreçlerin hiçbirini düşünmek zorunda kalmadan ihtiyacına uygun güvenlik hizmetine tek bir sözleşme ile sahip oluyor ve kendi ana işine odaklanabiliyor.

Bununla birlikte, bu hizmeti alan firmalar, Sensormatic’in farklı güvenlik ihtiyaçlarına sahip 12 farklı sektörden kazandığı 25 yıllık tecrübeyi ve bilgi birikimini de kurumlarına 7X24 kazandırmış oluyorlar.

Tek muhattap

Güvenlik çözümleri yangın algılama, kamera sistemi, geçiş kontrol sistemleri, acil anons sistemleri gibi pekçok çözüm kategorisiden oluşuyor. Bu ihtiyaçların temininde farklı tedarikçilerin tercih edilmesi işletme ve yönetim zorluğunu beraberinde getiriyor. Yönetilen hizmetler ile hem mevcut kurulu olan sistemler hem de ihtiyaç duyulan yeni teknolojik ihtiyaçlar tek bir sözleşme ile yönetiliyor. Kurumun tek muhattabının olması da yönetim kolaylığı sunuyor.

Kalifiye İnsan Kaynağı

İhtiyaç duyulan insan kaynağı (tam zamanlı veya yarı zamanlı güvenlik operatörü veya onsite servis personeli) çözüm kapsamında kurumlara sunuluyor. Bu sayede şirketler, kendi bünyelerinde ek insan kaynağına gerek duymadan, güvenlikte doğru bilgi birikimine ve yetkin insan kaynağına ulaşmış oluyor. Yetkin insan kaynağı sayesinde kullanılan teknolojinin tüm özellikleri maksimum performans ile kullanılabiliyor. Bu şekilde, sistemi kuran, servisi veren, yöneten ve kullanan tek muhatap oluyor.

Sürekli Gelişen Sistem

Teknoloji çok hızlı değişiyor. Yönetilen hizmetler ile kurumlar en son teknolojiyi kullanabiliyorlar. İhtiyacın farklılaşması ya da büyümesi durumunda sunulan çözüm farklılaştırılabiliyor.

Ayrıca sözleşme süresince, Sensormatic Operasyon ekibi kurum ile mevcut sistemin performansını değerlendirilip, iyileştirici aksiyonları raporluyor. Kurulan sistem sürekli iyileştirme hedefi ile geliştiriliyor.

Sabit ödemelerle sürpriz maliyetlere son

Yönetilen hizmetler ile kurumlar demirbaş yatırımı yapmadan güvenlik teknolojilerini hizmet olarak alıyorlar. Servis, bakım, yönetim, raporlama hizmetlerini kapsayan yönetilen hizmetler iş modeli, toplam sahip olma maliyetini azaltıyor. Yönetilen hizmetler ile kurum her ay ne kadar ödeyeceğini biliyor. Bütçesini sene başında aylık hizmet bedeline göre yapabiliyor.

Bırakın tüm süreci uzmanı yürütsün

Teknolojinin ve yetkin insan kaynağının Sensormatic tarafından sunulduğu yönetilen hizmetler modelinde, proje tasarımından itibaren tüm adımlar teklifin içinde yer alıyor. Kontrat süresi boyunca ürün garantisine ve belirlenen SLA (Hizmet Seviyesi) koşullarına uygun 7/24 hizmete erişim sağlayan şirketlerin uzaktan izleme, raporlama ve bakım süreçleri de Sensormatic güvencesiyle yönetiliyor. Ayrıca, şirketlerin kendi süreçlerine özel olarak ihtiyaç duyduğu raporlamalar da sistem üzerinde üretilebiliyor. Kısacası işletmeler kendi işlerine odaklanırken, güvenlik teknolojilerine ilişkin uzun ve karmaşık olabilecek tüm süreci Sensormatic yürütüyor.

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