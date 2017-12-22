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Gooogle'da Şok Eden İstifa !

Google'ın dünya devi olmasında en büyük paylardan birisi kuşkusuz Eric Schmidt'indir. Google'ın çatı şirketinden Alphabet'in başkanı olarak da görev yapan Eric Schmidt bugün Alphabet'teki görevinden ayrıldığını twitter üzerinden duyurdu.

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Gooogle'da Şok Eden İstifa !

Google'ın dünya devi olmasında en büyük paylardan birisi kuşkusuz Eric Schmidt'indir. Google'ın çatı şirketinden Alphabet'in başkanı olarak da görev yapan Eric Schmidt bugün Alphabet'teki görevinden ayrıldığını twitter üzerinden duyurdu.

22 Aralık 2017 Cuma 19:02
Gooogle'da Şok Eden İstifa !

Gooogle'da Şok Eden İstifa !

Google'ın dünya devi olmasında en büyük paylardan birisi kuşkusuz Eric Schmidt'indir. Google'ın çatı şirketinden Alphabet'in başkanı olarak da görev yapan Eric Schmidt bugün Alphabet'teki görevinden ayrıldığını twitter üzerinden duyurdu.  

Hali hazırda Google'da yönetim kurulunda bulunan ve uzun dönem CEO olarak görev yapan Eric Schmidt, istifa açıklamasında,  “Larry, Sergey, Sundar ve ben Alphabet'in dönüşümü için doğru zaman olduğuna inanıyoruz.” ifadelerine yer verdi. Business İnsider'da yer alan habere  göre Eric Schmidt, Alphabet'e dışarıdan desteğini sürdürmenin yanı sıra yönetim kuru üyeliğine de devam edecek. İstifanın sadece CEO'lukla ilgili olduğu belirtildi.

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Son Güncelleme: 22.12.2017 19:04
Anahtar Kelimeler:
GoogleGoogle Eric SchmidtAlphabet
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